Matanzas, sixième champion pour la première fois de ce siècle au baseball cubain

Camagüey, Cuba, 18 janvier (Prensa Latina) Les Crocodiles de Matanzas ont remporté aujourd’hui leur premier titre dans la série nationale de baseball de Cuba et sont devenus le sixième champion pour la première fois à remporter un trophée en ce 21e siècle.

Sous l’égide du mentor Armando Ferrer, les Matanzas ont dominé 4-2 la série finale contre les Bulls de Camaguey, après avoir remporté les matchs un (5-3), trois (6-1), quatre (5-3) et six ( 11-2), alors qu’ils cédaient en deuxième (0-8) et cinquième (6-9).

Le territoire de Matanzas a ajouté cinq premières places, bien que sous les dénominations de Henequeneros (1970, 1990 et 1991) et Citricultores (1977 et 1984), et avec son nom actuel, il a perdu les fermetures de 2013 (avant Villa Clara) et 2014 (contre Pinar del Rivière).

Ainsi, au cours de ce siècle, six sélections au total ont gravi pour la première fois le plus haut siège des podiums de Cuba: Holguín (2002), Ciego de Ávila (2012), Industriales (2009), Granma (2016) , Las Tunas (2019) et maintenant Matanzas (2020).

—

Équipes championnes de Cuba:

-1962: Occidentaux, mentor Fermín Guerra.

-1963: Industriel (Ramón Carneado).

-1964: Industriel (Ramón Carneado).

-1965: Industriel (Ramón Carneado).

-1966: Industriel (Ramón Carneado).

-1967: Orientaux (Roberto Ledo).

-1968: La Havane (Juan Gómez).

-1969: Sucrier (Servio Borges).

-1970: Henequeneros (Miguel A. Domínguez).

-1971: Sucrier (Servio Borges).

-1972: Sucrier (Pedro P. Delgado).

-1973: Industriels (Pedro Chávez).

-1974: La Havane (Jorge Trigoura).

-1975: Agriculteurs (Orlando Leroux). -1976: Éleveurs (Carlos Gómez).

-1977: Producteurs d’agrumes (Juan Bregio).

-1978: Vegueros (José Miguel Pineda).

-1979: Sancti Spíritus (Cándido Andrade).

-1980: Santiago de Cuba (Manuel Miyar).

-1981: Vegueros (José Miguel Pineda).

-1982: Vegueros (Jorge Fuentes).

-1983: Villa Clara (Eduardo Martín).

-1984: Producteurs d’agrumes (Tomás Soto).

-1985: Vegueros (Jorge Fuentes).

-1986: Industriels (Pedro Chávez).

-1987: Vegueros (Jorge Fuentes).

-1988: Vegueros (Jorge Fuentes).

-1989: Santiago de Cuba (Higinio Vélez).

-1990: Henequeneros (Gerardo Junco).

-1991: Henequeneros (Gerardo Junco).

-1992: Industriel (Jorge Trigoura).

-1993: Villa Clara (Pedro Jova).

-1994: Villa Clara (Pedro Jova).

-1995: Villa Clara (Pedro Jova).

-1996: Industriel (Pedro Medina).

-1997: Pinar del Río (Jorge Fuentes).

-1998: Pinar del Río (Alfonso Urquiola).

-1999: Santiago de Cuba (Higinio Vélez).

-2000: Santiago de Cuba (Higinio Vélez).

-2001: Santiago de Cuba (Higinio Vélez).

-2002: Holguín (Héctor Hernández).

-2003: Industriels (Roi Vicente Anglada).

-2004. Industriel (King Vicente Anglada).

-2005. Santiago de Cuba (Antonio Pacheco).

-2006. Industriel (King Vicente Anglada).

-2007: Santiago de Cuba (Antonio Pacheco).

-2008: Santiago de Cuba (Antonio Pacheco).

-2009: La Havane (Esteban Lombillo).

-2010: Industriel (Germán Mesa).

-2011: Pinar del Río (Alfonso Urquiola).

-2012: Aveugle d’Ávila (Roger Machado).

-2013: Villa Clara (Ramón Moré).

-2014: Pinar del Río (Alfonso Urquiola).

-2015: Aveugle d’Ávila (Roger Machado).

-2016: Aveugle d’Ávila (Roger Machado).

-2017: Granma (Carlos Martí).

-2018: Granma (Carlos Martí).

-2019: Las Tunas (Pablo Civil).

-2020: Matanzas (Armando Ferrer).

agp / jdg

