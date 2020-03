Match de Ligue des champions, possible foyer de contagion de masse en Lombardie

▲ Durant sa présidence au sein de l’équipe Merengue, de 1995 à 2000, Lorenzo Sanz a remporté deux abricots.Photo @ FernandoSanzD19

De la salle de presse, Ap et .

Journal La Jornada

Dimanche 22 mars 2020, p. a13

Rome Le match de Ligue des champions entre Atalanta et Valence a été souligné par les experts comme un déclencheur de la propagation massive de Covid-19, tandis que les positifs pour cette maladie ont augmenté dans le monde du sport. Le deuil est venu au football ce samedi, après que Lorenzo Sanz, président du Real Madrid entre 1995 et 2000, soit mort du coronavirus.

Au milieu de la pandémie, la presse italienne a souligné le match de Ligue des champions entre Atalanta et Valence, disputé le 19 février, au centre de l’infection massive en Lombardie, la zone d’Europe avec les plus touchés et les plus morts.

Après la réunion, 35% de l’équipe de Valence a été infectée par le nouveau coronavirus, étant l’équipe avec le plus de cas enregistrés en Espagne, et plusieurs des journalistes qui ont assisté au match ont dû être hospitalisés pour surmonter le virus.

Les journaux La Repubblica et Corriere dello Sport citent des experts de l’Université de Rome La Sapienza et de la Cellule de crise de la protection civile comme défenseurs de cette thèse, bien que ce ne soit pas encore une certitude scientifique, ont-ils souligné.

Au moins 45 000 personnes ont assisté à la réunion qui s’est tenue au stade San Siro, situé à Milan, et sept jours après le match, la tendance à la hausse de la contagion a commencé dans la région, a rapporté le journal La Repubblica.

Parce que Atalanta a demandé à jouer leurs matchs à San Siro parce que leur stade ne peut accueillir que 15 000 personnes, les supporters italiens ont dû parcourir environ 70 kilomètres entre Bergame et Milan.

Francesco LeFoche, professeur de rhumatologie des sciences biomédicales à l’Université de Rome La Sapienza, a assuré Il Corriere dello Sport que la congrégation de milliers de personnes, à deux centimètres les unes des autres, encore plus associée aux manifestations compréhensibles de l’euphorie, des cris , câlins, peuvent avoir favorisé la réplication virale.

Le spécialiste de l’allergologie et de l’immunologie a indiqué qu’il y avait un accent collectif sur la réunion et je dois imaginer que presque tout le monde a assisté à cette fête, probablement même asymptomatique et fiévreux.

Annoncer la mort

En Espagne, Lorenzo Sanz est décédé ce samedi à l’âge de 76 ans, a rapporté son fils aîné, après avoir échoué à surmonter la contagion pour laquelle il a été admis mardi aux soins intensifs de l’hôpital Jiménez Díaz. Depuis son admission, l’état de santé de l’ancien directeur s’est aggravé de jour en jour; l’infection pulmonaire était aggravée par une insuffisance rénale et une insuffisance respiratoire.

Mon père vient de décéder. Il ne méritait pas cette fin et cette façon. L’une des personnes les plus gentilles, les plus courageuses et les plus travailleuses que j’ai jamais vues quitte. Sa famille et le Real Madrid étaient sa passion. Ma mère et mes frères ont apprécié tous leurs moments avec fierté, a écrit Lorenzo Sanz Jr.

Au cours de sa présidence au Real Madrid, le club a réalisé deux ligues de champions, la septième et la huitième souhaitées (1998 et 2000), un titre de ligue espagnole (1997), une coupe intercontinentale (1998) et une super coupe espagnole. (1997).

Pendant ce temps, le directeur sportif de l’AC Milan, Paolo Maldini, et son fils Daniel ont été testés positifs pour le Covid-19. L’attaquant de la Juventus Paulo Dybala et sa petite amie Oriana ont révélé qu’ils étaient également infectés par cette maladie. Malgré l’augmentation du nombre de malades, Napoles, où joue le Mexicain Hirving Lozano, a l’intention de reprendre l’entraînement la semaine prochaine.

Au Mexique, Enrique Bonilla, président de la Liga Mx, reste en quarantaine après avoir été testé positif, tandis que Gerardo Torrado, directeur sportif de la Fédération mexicaine de football, a nié être porteur de cette maladie.

.