Match nul entre Rayos et Gallos lors d’une réunion «suspendue» de l’e-Liga MX

La suspension momentanée de la réunion a empêché Necaxa et Querétaro remporté la victoire dans la date 6 de cette e-Liga MX, Pour ce que ils ont égalé deux buts à Aguascalientes. Responsable de la gestion de la foudre était Kevin Mercado; pour sa part, Marcel Ruíz commandait ceux de la Corregidora.

Necaxa il a sauté sur le terrain après avoir remporté sa première victoire dans la e-Liga MX dernier jour en battant Juarez. Pendant ce temps, il a abandonné l’avantage après avoir perdu contre America par Giovani dos Santos.

# Rolling Alignment confirmé pour cet après-midi. C’est le onze de départ avec lequel @ kevinmercado7 fera ses débuts à #eLIGAMX 🎮. # TuCasaTuCancha #ConRolcarSiempreGano ⚡️ pic.twitter.com/qCAP6ogbg2 – ⚡️Club Necaxa⚡️ (@ClubNecaxa) 28 avril 2020

Ariel Nahuelpan eu l’occasion d’ouvrir le score à 3 ′, mais a perdu un au corps à corps uniquement contre le gardien rival. Six minutes plus tard, l’Argentin échoue à nouveau encore plus clair que le précédent.

Contrairement à Querétaro, Necaxa a profité du premier qu’il avait en Maxi Salas, qui était présent au tableau d’affichage à 22 ′. Cependant, Nahuelpan enfin, il a pu être présent quatre minutes plus tard pour correspondre au tableau.

🕞26 ′: G⚽⚽⚽L! Ariel Nahuelpán définit à côté du poteau et égalise le match. # TeamMercado 1-1 # TeamMarcel # Desafío 🎮 #eLIGAMX ⚽ #TuCasaTuCancha pic.twitter.com/2viBt2EjtE – #LigaBBVAMX #TuCasaTuCancha (@LigaBBVAMX) 28 avril 2020

La deuxième mi-temps s’est bien serrée après Marché hors de la connexion, donc la réunion s’est arrêtée pendant quelques instants. Cependant, une fois qu’il a repris Les chambres sont réapparues avec coup de tête dans la petite zone.

Quand il a semblé que les choses allaient tourner de cette façon, la notation est venue Marcel Ruíz qui a placé le 2-2 à Aguascalientes. Avec ce résultat, les deux institutions divaguent dans la zone médiane de cette e-Liga MX.

🕞75 ′: G⚽⚽⚽L! Le «joueur» Marcel Ruiz, a égalé le match pour «Los Gallos». # TeamMercado 2-2 # TeamMarcel # Desafío 🎮 #eLIGAMX ⚽ #TuCasaTuCancha pic.twitter.com/219ifAQ2d5 – #LigaBBVAMX #TuCasaTuCancha (@LigaBBVAMX) 28 avril 2020

