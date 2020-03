Match suspendu pour tentative d’agression sexuelle contre un footballeur

Source: Twitter @SDLFemenino

Dans plusieurs parties du monde, certaines femmes continuent d’être victimes d’agressions sexuelles, mais cette fois, elles sont venues dans le monde du football. Les faits se sont produits en Espagne quand il Logroñés face à la Allée dans un jeu féminin professionnel.

Par une déclaration, le tableau des Logroñés Il a déclaré qu’un de ses joueurs avait subi une agression sexuelle. ” Le Logroñés veut exprimer sa forte condamnation avant un événement exécrable qui est arrivé à l’un de nos joueurs dans les instants précédant la réunion de la ligue qui allait jouer le match contre La Calzada», A informé l’équipe espagnole.

De même, le groupe ibérique a remercié le groupe Allée pour avoir collaboré à la suspension de la réunion. “L’équipe Logroñés souhaite exprimer sa gratitude au Club La Calzada, à l’arbitrage et à la Fédération de football Riaroja pour toutes les facilités accordées pour la suspension du match et pour le soutien à l’entité et au joueur“, A écrit l’image l’image européenne.

Il convient de mentionner que les autorités espagnoles ont arrêté un homme de 63 ans, qui semble être responsable d’agression sexuelle.