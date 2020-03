Matchs de première et deuxième division suspendus en raison d’un coronavirus

Il n’y aura pas de premier ou deuxième football dans les deux prochains jours à cause du coronavirus. La Fédération royale espagnole de football avait demandé la suspension des matches et avait organisé jeudi matin une rencontre avec la Ligue et l’AFE. Donc, de jouer à huis clos, il est allé à l’annulation de tous les matchs en Espagne.

Mercredi matin, la RFEF avait déjà demandé la suspension de tout football non professionnel. Heures plus tard Il a également demandé l’annulation des matchs de la Santander League et de la Smartbank. pour empêcher les footballeurs, les arbitres, les entraîneurs, etc. peut être à risque de contracter un coronavirus.

De nombreux footballeurs avaient exprimé leur désaccord à jouer s’ils publiaient les prochains jours, sachant que s’il y avait un risque pour les supporters, ils n’auraient pas moins de risque de contracter le coronavirus. L’AFE avait déjà initié les demandes de suspension et enfin toutes les organisations Ils ont atteint l’objectif qu’ils poursuivaient: que tout le football en Espagne soit suspendu pendant les 14 prochains jours pour protéger la santé de tous.

La Ligue a publié une déclaration selon laquelle, après avoir entendu parler de la quarantaine du Real Madrid, en raison d’un cas de coronavirus dans leur équipe de basket-ball, les deux prochains jours du championnat ont été reportés.

La déclaration officielle de la Ligue:

“Compte tenu des circonstances connues ce matin, faisant référence à la quarantaine établie au Real Madrid et aux éventuels points positifs chez les joueurs d’autres clubs, la Liga considère que les circonstances sont déjà en place pour poursuivre la prochaine phase du protocole d’action contre le COVID. – 19. En conséquence, conformément aux mesures établies dans le décret royal 664/1997 du 12 mai, convient de suspendre au moins les deux prochains jours.

Cette décision sera réévaluée après l’achèvement des quarantaines décrétées dans les clubs concernés et d’autres situations possibles qui pourraient survenir.

La Liga, en tant qu’organisateur de la compétition, a procédé à sa communication à la RFEF, au CSD et aux clubs ».