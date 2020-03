matchs tous les jours et dans la même ville, dans un plan insolite pour terminer la saison

Les pertes énormes et d’un million de dollars qui pourraient conduire à la suspension définitive de cette saison de football conduisent toutes les organisations compétentes de chaque pays à se structurer et à trouver un moyen de mettre fin aux ligues majeures. Il existe déjà de nombreuses formules qui jouent pour eux, en particulier de la Premier League.

Dans les îles, malgré le manque apparent de contrôle dû au coronavirus, ils étudient et visualisent les scénarios possibles avec lesquels mettre fin au championnat avant la prochaine saison approche ou au moins les heures habituelles où cela commence. De The Independent révèlent le ‘Plan mondial » qu’ils ont en main le concours pour conclure le différend du titre de champion, des positions européennes et de la descente entre les mois de juin et juillet.

Cette idée que les organismes britanniques compétents envisagent ressemblerait au format de coupe du monde des équipes nationales. En termes très concrets et brefs, l’idée serait de contester les neuf jours restants de Premier League à huis clos, dans la même et seule ville où Londres prend du poids –Malgré celui qui a le plus de contagions– et parmi Juin et juillet. Au total, 92 matchs – dont deux reportés des jours précédents – sur plusieurs jours consécutifs avec plusieurs matchs par jour et entièrement retransmis en direct.

Bien que la structure soit la suivante, et elle semble avoir été acceptée par le gouvernement britannique, cela,Plan mondial » soulève de nombreux doutes quant à sa forte dépendance logistique ainsi qu’aux diverses questions éthiques qui pourraient découler de ce plan: le sport est-il vraiment si important?

L’Indépendant note qu’il diviserait les 20 clubs Premier en hôtels, d’une manière similaire aux tournois de l’équipe nationale de la Coupe du monde, dans lesquels des conditions seraient établies pour assurer et empêcher la propagation du Covid-19 avec des tests et des tests rapides. Une personne infectée pourrait détruire tout cela.

Par conséquent, l’idée initiale est de porter le reste de la saison aux mois de Juin et juilletLorsqu’il y a un meilleur contrôle de la pandémie, la courbe a été réduite et il y a une plus grande efficacité dans la détection de l’infection. Et c’est non seulement les nombreux travailleurs générés par un seul club devraient faire preuve d’une extrême prudence, mais opérateurs de télévision ainsi que le personnel médical Je devrais m’occuper d’eux à la maison d’une blessure. Dans ce dernier cas, ils ne seraient pas des patients prioritaires étant donné la gravité de la santé dans le pays britannique.