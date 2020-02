Mateu Alemany pourrait retourner à Majorque après le départ de Maheta Molango

Jusqu’à présent, le PDG de l’équipe vermillon a été licencié et le club des Baléares a déjà contacté Mateu Alemany Pour sonder son éventuel retour. Mateu Alemany a été président de la Real Mallorca en deux étapes et est actuellement sans équipement après que Valence a mis fin à son contrat en novembre dernier.

Selon As, l’équipe vermillon a contacté les Baléares et Toni Cruz pour occuper un poste au sein de son conseil d’administration. Toni Cruz a passé sept saisons en tant que directeur sportif de la Union sportive de Las Palmas après avoir été scout et coach de la filiale.

Le Real Mallorca a contacté Mateu Alemany après le départ de Maheta Molango

L’équipe des Baléares a annoncé la destitution de son PDG par le biais de la déclaration suivante: «Le conseil d’administration du Real Mallorca a décidé que Maheta Molango ne resterait pas dans son poste de PDG du club. Je tiens à remercier Maheta pour son leadership dans le club au cours des quatre dernières années, au cours desquelles le Real Mallorca a réalisé deux promotions consécutives, l’expérience des fans a été améliorée, de nouvelles associations de marketing ont été créées et nous améliorons notre football de base. Sa passion et son travail acharné ont établi la norme pour le club et nous lui souhaitons tout le meilleur dans son avenir professionnel.“

«Alfonso Díaz, notre directeur financier actuel, deviendra le directeur exécutif intérimaire des opérations commerciales, comme Nous continuons de renforcer notre équipe de direction dans les opérations commerciales et de football. Nous restons attachés au succès à long terme du club. Maintenant, l’équipe a un match important ce samedi et nous avons besoin du soutien de tous nos fans », a conclu le Real Mallorca.