Mathieu Serradori, de France, remporte la huitième étape du Rallye Dakar-2020

13 janvier 2020, 10: 22Riad, 13 janvier (Prensa Latina) Mathieu Serradori, de France, a remporté aujourd’hui la huitième étape du Rallye Dakar-2020, courue sur 477 kilomètres autour de la ville de Wadi Ad-Dawasir , Arabie Saoudite.

Serradori, de l’équipe SRT Racing, a couvert le voyage en trois heures, 48 ​​minutes et 23 secondes, valables pour reléguer Fernando Alonso, d’Espagne, aux deuxième et troisième places; et à Orlando Terranova, d’Argentine, dans cet ordre.

Il s’agit de la première étape pour le pilote français dans la course mythique, et aussi, c’était le meilleur résultat pour Alonso dans le couvercle, après avoir été trois fois dans le top 10.

Le succès de Serradori n’a pas empêché Carlos Sainz, d’Espagne, de poursuivre le test, avec 31: 56,52 heures; suivi de Nasser Al-Attiyah, de France, six minutes et 40 secondes; et Stéphane Peterhansel, également français, à 13 h 09.

L’Amérique latine met en évidence Terre-Neuve, cinquième à 43 minutes et deux secondes du pointeur.

Demain se jouera la neuvième étape, programmée à une distance de 410 kilomètres entre Wadi Ad-Dawasir et al Haradh dans l’est du pays.

-Premiers conducteurs de voitures dans la huitième étape du Rallye Dakar-2020:

-1. Mathieu Serradori / Fabian Lurquin (FRA / BEL / Century) 3:48:23 heures.

-2. Fernando Alonso / Marc Coma (ESP / ESP / Toyota) à 4:04 minutes.

-3. Orlando Terranova / Bernardo Graue (ARG / ARG / Mini) 6:19 minutes.

-Classement général:

-1. Carlos Sainz / Lucas Cruz (ESP / ESP / Mini) 31: 56,52 heures.

-2. Nasser Al-Attiyah / Matthieu Baumel (QAT / FRA / Toyota) à 6h40.

-3. Stéphane Peterhansel / Paulo Fiuza (FRA / POR / Mini) 13:09 minutes.

-4. Yazeed Al Rajhi / Konstantin Zhiltsov (KSA / RUS / Toyota) 32:25 minutes.

-5. Orlando Terranova / Bernardo Graue (ARG / ARG / Mini) 43:02 minutes.

mgt / rws

.