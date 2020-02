Matías Almeyda avoue qu’il a en tête de rester plus longtemps dans la MLS

Sans aucun doute, Matías Almeyda est devenu l’un des entraîneurs les plus aimés de l’histoire des Chivas Rayadas de Guadalajara. Dès son arrivée au club, l’Argentin a montré une connexion avec l’équipe Tapatio qui est tombée amoureuse de tous les fans du Flock, qui demandent constamment le retour de l’actuel entraîneur de San José Earthquakes dans le football aux États-Unis.

Cependant, il semble que le retour de Matías Almeyda est peu probable, car en plus du troupeau a actuellement d’autres plans, dans une récente interview. Pelado a avoué vouloir continuer aux États-Unis et espère même signer un long contrat avec le club.

“J’ai un contrat avec San Jose Earthquakes pour trois ans de plus, et j’attends que la diligence me prenne encore 10 ans.”

De plus, Almeyda était convaincu de poursuivre le projet d’équipe américaine, c’est pourquoi il a rejeté d’autres équipes de football mexicaines:

“J’ai dit non à certaines propositions, comme le retour au Mexique, car aujourd’hui je suis très concentré sur cela, pour pouvoir profiter du football américain et grandir avec lui.” Assuré.

De nombreux adeptes du Flock espèrent que l’Argentin se redirigera un jour, cependant, il semble que cela ne se produira pas et moins à court terme.