Matías Almeyda reste proche de Chivas malgré son appartenance à la MLS

Matías Almeyda glissé de Chivas mi-2018 après les mauvais résultats des deux dernières saisons. Cependant, et malgré le fait que son départ n’ait pas été extrêmement cordial, ce que l’Argentin a fait sur le banc de l’Atletico restera dans les mémoires des tapatas fanatiques pour toujours.

Pour cette raison, et malgré le fait qu’il dirige actuellement le San Jose de la MLS, le «Pelé«N’oubliez pas votre séjour au Mexique. Cela a été déclaré dans une interview avec ESPN, où il a assuré que maintient toujours le contact avec le personnel d’entraîneurs rojiblanco.

«Je m’envoyais parfois des messages avec son entraîneur (Luis Fernando Tena), qui de loin, il a soutenu et je lui souhaite le meilleur“Il a déclaré Matías Almeyda.

MESSAGE! 🙏

“A tous les Mexicains, prenez soin de vous.”

– Matías Almeyda dans une interview sur le football épicé. Quarantaine en Californie pic.twitter.com/w6qKK3Mve2

– Analystes (@_Analistas) 20 mars 2020

«El Pastor» a montré un profond respect pour Luis Fernando Tena, qui l’a félicité pour son travail sur Guadalajara. De plus, il était clair en soulignant que l’entraîneur de Guadalajara sera disponible pour ce qu’il a.

«Il a fait de belles déclarations sur moi; Je n’ai pas eu la chance de le rencontrer, c’est pourquoi je l’ai rappelé et Je me suis mis à ta disposition pour quoi que ce soit. Tena a beaucoup plus d’expérience que moi et ce serait manquer de respect si j’essayais de vous donner une indication, il soutient et partage le sentiment que Chivas est », a-t-il conclu.

MATÍAS ALMEYDA À PROPOS DU COVID-19 !! 😯

.

À travers ses réseaux sociaux, Matías Almeyda, a envoyé un message sur l’épidémie. En outre, il a demandé aux Mexicains de respecter la maladie et de suivre les instructions pour éviter une honte dans le pays.

. # HelloFootball #TanAficionadosComoTu pic.twitter.com/lFb2PWDwPK

– Bonjour football! 👋🏽 (@HolaFut) 20 mars 2020