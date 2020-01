Mats Wilander annule les chances de l’Open d’Australie Alexander Zverev en disant: «il n’est pas prêt»

Le septuple champion du Grand Chelem, Mats Wilander, a rendu son verdict sur Alexander Zverev, car il a suggéré que le prochain Open d’Australie n’était pas le moment de faire une percée sur une étape du Grand Chelem.

Comment expliquez-vous le manque de succès de Zverev aux événements du Grand Chelem?

Pour jouer cinq sets, il faut jouer tactiquement, il faut être très, très bon. Vous devez comprendre qu’un match de tennis de cinq sets a des changements d’élan d’avant en arrière et que vous n’allez pas jouer très bien pendant tout le match et que vous n’allez pas jouer horrible pendant tout le match parce que vous avez cette distance supplémentaire à jouer , donc je pense que tactiquement, vous devez être très intelligent en ce qui concerne ce que je fais maintenant, quand dois-je changer, quand ne dois-je pas changer?

Que se passe-t-il lorsque je suis sur deux sets à aimer, est-ce que je joue de la même manière que je le fais ou est-ce que je change un peu? Je ne pense pas qu’il n’ait pas tout à fait compris ce qu’il doit faire en fonction de qui est dans le match et je pense qu’il le trouvera mais avec certains joueurs, il n’est pas naturel de jouer cinq sets.

Certes, les meilleurs joueurs devraient prospérer sur le format plus long?

Pour moi, c’était le plus naturel quand j’avais le temps et j’aimais avoir du temps de mon côté. Rafa (Nadal) aime avoir du temps de son côté et je pense que Roger Federer aime avoir le temps de résoudre les problèmes, mais pour Sasha, jusqu’à présent, cela n’a pas tout à fait fonctionné.

S’il commence mal, il ne sort pas tout à fait du mauvais jeu et s’il joue bien, il semble qu’il ne soit pas tout à fait préparé quand il ne joue pas bien, c’est donc plus une situation d’apprentissage et il n’a pas eu à apprendre comment gagner des matchs à un âge précoce parce qu’il a déjà tant gagné alors pourquoi ne le fait-il pas maintenant? Il lui faudra un peu de temps pour comprendre, je pense, comment il doit jouer en cinq sets.

Pensez-vous qu’il a suffisamment de temps pour l’apprendre?

C’est encore tôt dans sa carrière, alors oui, il a assez de temps. Pour ce qui est de l’Open d’Australie et d’être sur un terrain plus rapide, il n’est peut-être pas prêt cette fois-ci parce que lorsque les terrains sont plus rapides du côté des hommes, le service est une arme pour tout le monde.

Pour lui, son service est une arme sur toutes les surfaces, mais le service de Roger Federer est également une arme, donc le court plus rapide n’est pas une excellente situation pour Sasha étant un peu plus grand, jouant un peu plus loin de la ligne de base, ce est très probablement, pour moi, l’Open d’Australie est la pire surface pour lui.

Donc je n’ai aucune attente et il n’y a aucune attente de l’extérieur sauf peut-être des Allemands mais du reste du monde, il n’y a pas vraiment de pression sur Sasha pour participer à la finale ou pour gagner un chelem en ce moment et je pensez qu’un joueur jouant sans pression peut être un avantage.

Avez-vous été déçu par le manque de progrès d’Alex Zverev en 2019?

Eh bien, quand il sert bien, il ne lutte pas autant, donc le service est important pour lui évidemment. Je pense qu’il a toujours une bonne attitude et oui, il montre de l’émotion mais il a une bonne attitude.

Vous savez que Sasha va être préparé, aussi préparé que possible, car il est le professionnel ultime et, évidemment, la confiance ne sera pas au plus haut à cause des derniers mois ou autre chose, mais je pense que Sasha est un joueur qui va être cohérent tout au long de sa carrière et qui va avoir des moments où il sert bien et puis tout le reste devient facile.

A-t-il besoin d’améliorer le côté tactique de son jeu?

Tactiquement, il n’est probablement pas tout à fait là où il doit être comparé aux meilleurs joueurs du monde. Il est un peu trop passif pour moi mais aussi il est encore très jeune et il faut comprendre qu’il a très probablement prouvé au reste du monde qu’il appartient au sommet du jeu et parfois ce n’est pas si facile de trouvez la motivation tout le temps quand vous avez déjà été dans le top trois ces dernières années.

Je pense que nous devons avoir un peu de patience et c’est une question de temps avant qu’il ne revienne et soit à nouveau l’un des cinq, six meilleurs joueurs du monde. Peut-il gagner un Grand Chelem? C’est quelque chose que nous ne saurons jamais jusqu’à ce qu’il en gagne un. Je ne suis pas sûr, cinq sets semblent être un problème pour Sasha, pas jouer au tennis mais jouer cinq sets semble être un problème qu’il n’a pas encore résolu.

Est-ce une bonne solution si votre père est aussi votre coach ou cela pourrait-il être difficile?

Je pense que l’entraîneur n’a rien à voir avec le fait d’être votre ami ou votre père ou votre frère ou votre mère, je pense que c’est plutôt votre relation comme hors du terrain avec la personne qui essaie de vous dire ce qu’elle pense que vous devriez faire sur le tennis. tribunal.

Parfois ça marche en étant le père ou la mère et parfois ça ne marche pas. J’ai l’impression qu’ils recherchent une situation différente de celle dans laquelle il se trouve et je dirais que Sasha Senior est très probablement comme Toni Nadal. Je ne suis pas sûr que vous puissiez trouver un meilleur entraîneur pour Sasha que son père, mais en même temps, il est peut-être temps pour lui de prendre ses propres décisions et de prendre ses responsabilités plutôt que d’écouter quelqu’un qui se soucie plus de lui que de lui-même.

