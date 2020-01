Mats Wilander choisit son favori à l’Aussie Open et dit que Rafael Nadal a “ un problème ”

Le septuple champion du Grand Chelem, Mats Wilander, pense que Novak Djokovic est l’homme à battre avant l’Open d’Australie de cette année, en particulier dans des conditions qui ne conviennent pas à Rafael Nadal, et il a suggéré que le héros australien Nick Kyrgios pourrait être un cheval noir pour profiter d’une longue course dans le tournoi devant ses fans à domicile.

L’analyste d’Eurosport Wilander pensait que le format en cinq sets favorise les champions établis qui ont dominé le jeu au cours des 15 dernières années, alors qu’il soutenait Djokovic pour ajouter à son parcours de 16 titres du Grand Chelem à Melbourne et a suggéré une liste de distribution familière, y compris Rafael Nadal et Roger Federer sera à nouveau son principal rival.

“Novak Djokovic a remporté l’Open d’Australie à sept reprises et je pense qu’il est encore une fois le grand favori”, a commencé Wilander.

«Je pense que Rafa est le deuxième favori en raison de sa bonne performance en Coupe Davis et maintenant il joue bien en Coupe ATP. Il n’a pas vraiment fait de pause à la fin de l’année, donc je ne pense pas que nous verrons une réaction de Rafa avant l’Open d’Australie.

“Donc, pour l’Open d’Australie, je pense que Novak est le léger favori devant Nadal, puis je pense que Roger Federer et Stefanos Tsitsipas et d’autres joueurs comme Daniil Medvedev sont dans le mélange, mais je dirais que Novak est le grand favori à coup sûr.”

Malgré son soutien à Nadal pour un autre long terme à Melbourne, Wilander soupçonne que Nadal pourrait avoir du mal à égaler Federer au sommet des palmarès du Grand Chelem, alors qu’il vise son 20e titre majeur.

“Je pense vraiment que l’Open d’Australie est devenu un peu un problème pour Rafa”, ajoute Wilander. «La raison principale pour laquelle c’est un petit problème pour Rafa est que les tribunaux jouent très vite.

«Je dirais que ce sont les terrains durs les plus rapides qu’ils jouent sur toute l’année et je pense que pour Rafa, il s’est amélioré sur toutes les surfaces, bien sûr, mais il s’agit pour moi de jouer sur un terrain dur rapide. sa pire surface.

«De toute évidence, l’intérieur n’est pas bon non plus, mais un terrain dur et rapide n’est pas une grande surface pour lui car tout le monde aime jouer contre Nadal sur un terrain dur et rapide.

“Donc, si Novak est en forme décente, je pense qu’il est de loin le favori pour remporter l’Open d’Australie parce qu’il sait comment, il l’a fait tellement de fois. Il sait que si je peux gagner l’Open d’Australie, je vais avoir une excellente année, c’est un bon début d’année. “

Tous les courts et tous les matchs de l’Open d’Australie sont en direct et exclusifs sur Eurosport et Eurosport Player.

