Matt Barnes en lice pour le maire de Sacramento

Matt Barnes se présente pour le maire de Sacramento en Californie si les choses se passent bien pour lui dans un avenir proche.

Barnes s’est entretenu récemment avec Sean Cunningham de KXTV et a expliqué quels étaient ses objectifs pour l’avenir.

Mon 1-sur-1 w. Originaire de Sacramento, Matt Barnes lors de son podcast populaire «All the Smoke», Kobe Bryant et le départ de ses Kings.

Avec @vibehealthbar, il aide les travailleurs de la santé et envisage une future candidature au poste de maire dans sa ville natale. @ Matt_Barnes22

Entretien complet: https://t.co/aeWjPoSbh1 pic.twitter.com/HDc41rDqPF

– Sean Cunningham (@SeanCunningham) 12 avril 2020

“Sacramento sera toujours mon cœur”, a-t-il déclaré.

«Je voudrais éventuellement y revenir un jour et éventuellement me présenter à la mairie. Gardant les choses en perspective, j’ai adoré mon séjour là-bas. J’apprécie les fans, j’adore ça et [I’m] cherchant à y retourner un jour et à avoir mon dernier lieu de repos.

“[I saw] Kevin Johnson le fait », a-t-il poursuivi.

«Garder un œil sur lui et parler avec lui et parler avec son cabinet au début. Ce n’était pas tellement la politique du jeu, j’aimais juste ce qu’il faisait pour la ville.

«Il y a beaucoup de choses que je fais dans les coulisses que les gens ne connaissent pas pour la ville parce que j’aime tellement la ville. J’espère qu’un jour, que ce soit dans 10 ou 15 ans, une fois que mes affaires ralentiront et que mes enfants vieilliront un peu, je pourrai déménager à Sacramento et éventuellement le faire. »

Barnes finira-t-il par se présenter comme maire quand tout sera dit et fait? Le temps nous le dira.

