Matt DiBenedetto prédit la «course physique» pour la course Indy 2020

Après avoir été le premier pilote NASCAR à tester le parcours routier d’Indianapolis Motor Speedway pour la course de la série XFINITY en juillet, Matt DiBenedetto est en fait jaloux des pilotes qui y participeront. En testant mercredi sur deux versions différentes du parcours – dispositions à 12 et 14 tours – DiBenedetto est devenu inadmissible à la course lors de l’événement inaugural de la deuxième série.

Les courses de NASCAR à l’emblématique Brickyard se déroulent généralement sur l’ovale de 2,5 miles. Cependant, peu de temps après que Roger Penske est devenu officiellement propriétaire de la piste plus tôt ce mois-ci, il a annoncé que, tandis que la première série Cup restera sur l’ovale, la série XFINITY se déplacera sur le parcours routier dans le champ intérieur pour le week-end de course du 4 juillet. Ce sera la première fois de NASCAR avec les deux séries se déroulant sur des pistes différentes au même endroit au cours du même week-end.

Et DiBenedetto – qui prend le relais de la Ford Wood Racing Racing n ° 21 cette saison – a déclaré à SiriusXM NASCAR Radio jeudi qu’il était déçu de ne pas pouvoir participer à la course Indiana 250.

Il a dit:

«C’était cool et quelque chose que je peux dire le reste de ma vie que j’ai été le premier gars là-bas dans une voiture de stock à tester le parcours sur route à Indy. Ce fut donc un jour que je n’oublierai jamais. …

«Toutes les bonnes choses que nous pouvons demander sur un parcours routier sont toutes combinées à cet endroit, et c’était tellement amusant. Et c’était génial de valider que je pensais que ça allait faire un très bon spectacle, puis sortir là-bas était encore plus comme, wow, je suis jaloux de ces XFINITY qui vont y courir. Je suis excité de faire le test, mais je suis un peu fou de ne pas pouvoir courir avec cette chose parce que c’était tellement cool. “

En plus de répondre à certaines questions sur la sécurité et de fournir des données sur les pneus, le test est censé aider NASCAR à déterminer s’il convient d’utiliser le parcours 12 ou 14 tours. Quoi qu’il en soit, les pilotes XFINITY iront dans le sens horaire au lieu des quatre virages à gauche proposés par l’ovale.

En savoir plus sur les options de cours, via NASCAR:

La disposition en 12 tours (2,28 miles) utilise le premier virage de l’ovale comme un virage à droite avant l’étirement avant; la configuration à 14 virages (2,41 miles) contourne le virage 1 de l’ovale avec une chicane intérieure nette.

NASCAR ne visite que quelques autres parcours sur route, et DiBenedetto a déclaré lors d’une conférence de presse sur la piste mercredi que, de diverses manières, le parcours sur route d’Indy ressemble à Sonoma Raceway, Watkins Glen International et Mid-Ohio Sports Car Course.

Il a dit que sa partie préférée du parcours était qu’il y avait tellement d’occasions de dépassement, ce que les pilotes apprécieront certainement. Les fans le feront probablement aussi.

Expliquant certains détails de son essai sur piste, DiBenedetto a poursuivi, via ASAP Sports:

«Ce qui est cool, c’est ce que nous aimons en tant que coureurs sur route, ce sont les zones de freinage intensif. Clairement, au bout de l’avant tout de suite ici, vous avez une zone de freinage très lourde. Vous avez également un autre long retour tout de suite dans le virage sept, qui est une zone de freinage intense. Et puis sur le parcours de 14 tours, vous avez une autre zone de freinage entrant en 12, 13 et 14. Lorsque vous montez sur la goulotte courte, prenez les freins, montez là.

«Il y a des trucs à grande vitesse. Il y a des trucs à basse vitesse. C’est donc à peu près tout ce que nous pourrions demander du point de vue d’un concurrent en matière de racabilité. De plus, la petite chicane qui vient tout de suite à l’arrière est vraiment technique. Je suis toujours en train de comprendre mon approche à ce sujet. Il y a beaucoup d’éléments différents sur la piste de course qui la rendent passionnante. …

“La bonne partie est qu’il y aura sans aucun doute des courses assez physiques, car il y a beaucoup de zones non seulement pour essayer de freiner et de passer, mais en fait installées dans le virage précédent, pour se préparer pour ces zones de passage et des choses comme ça. Il y a des trucs à basse vitesse où les gens peuvent simplement utiliser leur pare-chocs et les mettre hors de portée, peu importe. Il y a donc des opportunités pour tout cela. “

La course XFINITY sur le parcours IMS n’est que l’un des nombreux changements et expériences (pour NASCAR et IndyCar) attendus sous la propriété de Penske. Et si ça se passe bien…

“Qui sait? L’année prochaine, nous pourrions faire courir les voitures de la Coupe sur la route et courir Xfinity sur l’ovale », a déclaré Penske à l’IndyStar.

.