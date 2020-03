Matt Hardy révèle qu’il aurait pu rester à la WWE si Triple H était en charge à la place de Vince McMahon après les débuts d’AEW

Matt Hardy a révélé qu’il aurait pu rester à la WWE si Triple H était en charge – pas Vince McMahon.

Le joueur de 45 ans a quitté l’entreprise pour la troisième fois de sa carrière en raison de différences créatives le mois dernier.

WWE

Matt Hardy cherchera à prospérer avec AEW

Et il a fait un début surprise pour la promotion rivale AEW la semaine dernière.

Hardy a été utilisé avec parcimonie vers la fin de sa course à la WWE et a été vu pour la dernière fois sur Raw, sauvagement attaqué par Randy Orton le mois dernier.

McMahon dirige la WWE, avec Triple H à ses côtés, et rien ne se fait sans l’avis du président.

Expliquant sa sortie de la WWE, Hardy a déclaré à Talk Is Jericho: “Quelle journée étrange, et c’était comme si j’étais très honnête et ouvert avec tout le monde.

«J’ai dit à tout le monde de Vince tout ce que je voulais et ce à quoi je m’attendais si je voulais rester.

“Une fois que nous étions sur la même longueur d’onde, et j’ai dit:” D’accord, eh bien, merci beaucoup, je vais suivre mon propre chemin “.

«Même des jours après mon départ, j’ai parlé à Triple H.

“C’est comme s’il était cool, et j’ai l’impression que si Triple H aurait été le gars qui était uniquement au pouvoir, j’aurais probablement eu une bien meilleure occasion de faire ce que je voulais de manière créative, mais c’est ce que il est.”

Marrant

Triple H trolls Deontay Wilder sur la perte de Tyson Fury avec un tweet de WrestleMania

Spectacle de spectacles

Date et heure de WrestleMania 36: informations sur un spectacle de la WWE de deux jours sans fans

superstar

D’Lo Brown dit qu’IMPACT Wrestling a des stars plutôt que de l’avoir, tout comme The Rock

géants

La vérité derrière le célèbre combat dans les coulisses entre 7ft Big Show et 7ft 1in Great Khali

légendes

The Rock révèle enfin ce que Hulk Hogan lui a dit après le célèbre match WM18

recommencer

Que s’est-il vraiment passé lorsque Dean Ambrose a quitté la WWE pour redevenir Jon Moxley dans AEW?

NON NON NON

La légende de la WWE, Daniel Bryan, suggère de se retirer du catch à temps plein en 2020

Tout supprimer la lutte

Les fans ont adoré les brillants débuts surprise de Matt Hardy dans AEW sur Dynamite

Le Gronk

WrestleMania continue malgré COVID-19 – plus de deux nuits à plusieurs endroits

La manie

Comment regarder WrestleMania 36 gratuitement, plus la couverture talkSPORT de Show of all Show

Hardy a fait un deuxième retour à la WWE avec son frère, Jeff, à WrestleMania 33 en 2017 alors qu’ils gagnaient les titres de Raw Tag Team.

Alors que Jeff reste à la WWE, Hardy cherchera à jouer dans AEW.

.