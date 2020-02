Matt McGloin claque les entraîneurs lors des entrevues lors d’une terrible perte

Les New York Guardians ont remporté une victoire bouleversée lors de la semaine 1, mais face à ce qui pourrait être la meilleure équipe de la XFL sur la route lors de la semaine 2, Matt McGloin et l’offensive des Guardians ont subi une journée cauchemardesque à Audi Field à DC. Les Defenders se sont améliorés à 2-0 avec un blanchissage de 27-0 des Gardiens, et McGloin a lutté puissamment, avec seulement 44 yards et 2 interceptions, ce qui est bon pour une note de 10,1.

McGloin a dû faire une interview en direct après avoir lancé son premier choix de la journée, et les choses sont devenues encore plus difficiles lors de son interview à la mi-temps avec Dianna Russini d’ESPN.

«Nous devons changer tout le plan de match à la mi-temps…. Il se passe beaucoup de choses en ce moment, c’est embarrassant pour nous ici en tant qu’offense. »

Lorsqu’il a été informé des commentaires de McGloin, l’entraîneur des Guardians, Kevin Gilbride, a déclaré à Russini: «Je dois aller lui parler et comprendre quel est le problème, car il doit mieux jouer.»

Les performances de McGloin ne se sont jamais améliorées, cependant, et il a finalement été retiré pour la sauvegarde de Marquise Williams après avoir lancé une deuxième interception. Dans une scène sauvage que vous ne verrez que dans la XFL, McGloin a fait une troisième interview en direct après avoir été mis hors jeu, et le QB ne s’est pas retenu.

“Écoutez, il se passe beaucoup de choses derrière des portes closes, je pense que nous devons nettoyer cela. La communication, en particulier, en est un. Et cela s’est montré aujourd’hui. À aucun moment je n’ai pensé que nous étions à l’aise là-bas. À aucun moment, je ne pensais que nous étions en mesure d’essayer de réussir. »

Les interviews en marge de la signature de la XFL ajoutent une toute autre dimension à la présentation des matchs – mais elles donnent également aux joueurs la possibilité d’aliéner potentiellement des entraîneurs ou des coéquipiers. Le voyage des Gardiens chez eux à New York samedi sera long.

