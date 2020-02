Matt Patricia répond au Lions Trading Matthew Stafford

Matt Patricia a répondu aux échanges possibles entre les Lions de Détroit et Matthew Stafford lors d’un entretien avec les médias la semaine dernière.

Au cours des deux derniers mois, depuis que la saison de Détroit s’est terminée sans cérémonie, les discussions ont persisté sur ce que l’avenir réserve à Stafford.

D’une part, il serait logique que les Lions le retiennent. Lorsqu’il est en bonne santé, il est toujours l’une des options de quart-arrière les plus fiables de la ligue. C’est un fait connu que Patricia n’a plus qu’un an pour sauver son emploi, donc le bon sens dit qu’il préférerait une option éprouvée pour exécuter son infraction.

D’un autre côté, Détroit a une sélection globale no 3 de haut niveau lors du repêchage de la NFL 2020. Joe Burrow du LSU sera probablement hors du jeu au moment où les Lions seront prêts, mais Tua Tagovailoia de l’Alabama et Justin Herbert de l’Oregon seront toujours là.

La saison dernière, Stafford a raté huit sorties à la suite d’une blessure au dos. C’est le mal – il est sujet aux blessures. Mais ce qui est bien, c’est que lorsqu’il est en bonne santé, le joueur de 32 ans est très bon.

La saison dernière, il a enregistré 2 499 verges et 19 touchés malgré une action limitée.

Théoriquement, les Lions ont enfermé Stafford pendant trois ans de plus. Mais cela n’a pas empêché les rumeurs de se répandre.

Cette semaine, Patricia est sortie et a pris la parole lors de la conférence commerciale de Stafford. Il décida de le coucher une fois pour toutes.

. @ Lions HC Matt Patricia sur @gmfb @nflnetwork sur les rapports de l’équipe qui pourrait négocier QB Matthew Stafford: «C’est comique. Pas intéressé à faire quoi que ce soit avec ça. Ce n’est même pas une conversation. Il est l’une des raisons pour lesquelles je suis venu à Détroit. ” #ScoutingCombine

– Will Selva (@WillSelvaTV) 27 février 2020

“C’est comique”, a-t-il dit à propos des potins commerciaux.

«Pas intéressé à faire quoi que ce soit avec ça. Ce n’est même pas une conversation. Il est l’une des raisons pour lesquelles je suis venu à Détroit. “

En 31 sorties avec Détroit, Patricia a amassé un record de 9-22. S’il n’accélère pas et organise une grande année en 2020, il est presque certainement absent. Il a besoin de Stafford pour retourner à Détroit autant que quiconque.

Au-delà de cela, cela n’a pas de sens financier pour les Lions de se débarrasser de leur quart-arrière vétéran, car ils seraient toujours à la merci de 30 millions de dollars en argent mort s’il était libéré ou échangé.

