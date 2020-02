Mauricio Pochettino admet qu’il “ adorerait travailler en Premier League ” après avoir surmonté le licenciement de Tottenham Hotspur

Mauricio Pochettino a admis qu’il aimerait retourner en Premier League alors qu’il se rétablit après son sac de choc par Tottenham Hotspur l’année dernière.

L’Argentin a emmené les Spurs en finale de la Ligue des champions en juin 2019, mais s’est retrouvé sans cérémonie en novembre alors que son mandat de cinq ans prenait fin brutalement.

Pochettino n’a pas exclu un transfert vers un autre club de Premier League

L’ancien patron de Manchester United et de Chelsea, Jose Mourinho, a été recruté pour remplacer Pochettino, mais cela n’a pas fait grand-chose pour diminuer la position du joueur de 47 ans dans le match.

Et sans pénurie de prétendants potentiels, Poch serait certainement enthousiaste à l’idée de revenir au premier plan anglais.

“Pour être honnête, j’adorerais travailler en Premier League”, a déclaré Sky Sports. “Ça va être difficile, je sais, et pour l’instant c’est un moment à attendre et on verra ce qui se passera.

«C’est un moment de récupération, de penser un peu à soi et d’être prêt car dans le football, quelque chose peut toujours arriver et il faut être prêt.

Pochettino célébrait une célèbre victoire contre l’Ajax en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière seulement

«Je suis prêt et j’attends un nouveau défi. J’ai la conviction et la confiance que le prochain défi sera fantastique. »

L’ancien défenseur du PSG s’est fait un nom en Liga avec l’Espanyol, avant d’échanger l’Espagne contre la côte sud et un passage à Southampton.

Son dévouement à faire passer des joueurs anglais, un football élégant et le plus grand nombre de points dans l’histoire de la Premier League des Saints a fait de lui un homme recherché et les Spurs l’ont ravi.

Bien sûr, étant donné le travail qu’il a fait dans le nord de Londres, les spéculations sur son prochain déménagement ne se sont intensifiées qu’avec Atletico Madrid et même Arsenal.

Jose Mourinho n’a pas encore parlé à Mauricio Pochettino après l’avoir remplacé à Tottenham

Mais l’Argentin reste timide sur l’endroit exact où il reviendra à la direction.

«J’étais en Argentine, j’étais au Qatar, j’étais en Espagne et j’ai Jésus [Perez, assistant manager to Pochettino at Spurs] qui suit un peu l’actualité mais je remarque les rumeurs », a-t-il déclaré.

«Tout le personnel d’entraîneurs accepte qu’il y ait des rumeurs. Nous traitons naturellement les rumeurs.

“Les gens ont besoin de gens naturels, de gens normaux et nous ne disons pas que nous sommes uniques avec cela, mais nous ne sommes pas des acteurs et nous ne faisons rien que nous ne croyons pas.”

