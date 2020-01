Mauricio Pochettino déclare la Premier League et la Liga comme “ les meilleures au monde ” alors que l’ancien patron de Tottenham taquine le retour de l’Angleterre

Mauricio Pochettino a laissé entendre qu’il était favorable à un transfert en Premier League ou en Liga lorsqu’il reviendrait à la direction.

L’ancien patron de Tottenham connaît sa première pause dans le football en sept ans après son limogeage des Spurs en novembre, après avoir été suspendu quelques mois seulement après avoir guidé le club vers une toute première finale de Ligue des champions.

.

Pochettino n’a pas exclu un transfert vers un autre club de Premier League

On pense que Barcelone a fortement considéré Pochettino avant de nommer Quique Setien comme nouvel entraîneur-chef, tandis que Manchester United souhaite également embaucher l’Argentin depuis longtemps.

Et les chefs des Red Devils seront rassurés, car Pochettino a semblé suggérer que son prochain travail sera en Angleterre ou en Espagne.

“J’ai eu la chance de commencer ma carrière en tant que manager avec Espanyol à Barcelone, puis de venir ici en Premier League en Angleterre, pour apprendre l’anglais et différentes cultures”, a-t-il déclaré lors du lancement de LaLiga TV mercredi.

«Le football est né ici en Angleterre, mais la Liga a un football et des entraîneurs incroyables. Aujourd’hui, c’est une référence des joueurs, une référence des entraîneurs et du football des 20 dernières années qui a fait le tour du monde.

«Comme un entraîneur, avec Gustavo [Poyet, also at the event], nous essayons toujours d’être au meilleur endroit.

«Je pense que l’Angleterre et l’Espagne sont les deux meilleures ligues du monde.»

Malgré une carrière de joueur qui a connu des sorts en Argentine, dans son pays natal, en France et en Espagne, Pochettino a passé toute sa carrière de manager en Espagne et en Angleterre.

Son premier poste d’entraîneur a été avec l’Espanyol – l’équipe avec laquelle il a terminé sa carrière de joueur – avant que Southampton n’engage le joueur de 47 ans en 2013.

Après seulement un an et demi sur la côte sud, les Spurs sont venus appeler et Pochettino a commencé son séjour dans le nord de Londres qui a duré un peu plus de cinq ans, remportant la finale de la Coupe EFL et de la Ligue des champions.

L’attente de l’Argentin pour l’argenterie continue cependant, car il a perdu les deux finales – respectivement contre Chelsea et Liverpool – et a également terminé deuxième des Blues en Premier League 2016/17.

.