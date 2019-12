Mauricio Pochettino refuse d'exclure le retour en Premier League malgré sa connexion avec Tottenham

Mauricio Pochettino a laissé entendre qu'il serait prêt à déménager dans un autre club de Premier League dans un proche avenir malgré sa connexion émotionnelle avec Tottenham.

Le patron argentin a fait des merveilles pour les Spurs, guidant le club à sa toute première finale de Ligue des champions la saison dernière.

Pochettino n'a pas exclu un transfert vers un autre club de Premier League

"Après cinq ans et demi à Tottenham, c'est une période étrange pour nous, mais en même temps très détendue, très heureuse quand vous regardez en arrière et, bien sûr, dans la vie, vous devez avancer", a déclaré Pochettino à l'Associated Press.

Il a également ajouté qu’il rechargeait ses batteries et a déclaré aux journalistes qu’il serait «prêt si quelque chose arrive, et bien sûr ouvert à l’écoute».

Le joueur de 47 ans avait été lié au poste vacant d'Arsenal avant la nomination de Mikel Arteta vendredi, bien qu'il ait exclu la possibilité de prendre le siège chaud d'Emirates.

Cependant, Poch, qui a également été fortement lié à l'emploi de Manchester United dans le passé, semblait réticent à limiter ses possibilités dans l'élite anglaise.

Il a ajouté: «Dans le football, on ne sait jamais ce qui peut arriver à l'avenir. Vous devez être libre et ouvert pour écouter et tout peut arriver.

«Je suis entraîneur et j'aimerais être au meilleur endroit possible.

«Le moment est venu de recharger les batteries. La Premier League est l'une des meilleures ligues au monde. Mais ce n'est pas seulement la Premier League, il y a beaucoup de ligues dans le monde qui peuvent être excitantes ou un très bon défi. »

