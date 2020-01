Mauricio Pochettino remet à Manchester United sa «liste de demandes» pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer à la fin de la saison

Mauricio Pochettino aurait fait une liste de demandes pour devenir directeur de Manchester United.

L’actuel patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, est sous pression et pourrait se retrouver sans emploi s’il ne réussit pas à se classer parmi les quatre premiers.

Pochettino a été désigné pour être le prochain manager de Man United après son limogeage par Tottenham l’année dernière.

Mauricio Pochettino est lié à l’emploi chez Man United

Au-delà du podcasteur The Pitch, et habitué de talkSPORT, Phil Brown a révélé ce que l’Argentin veut reprendre à Old Trafford.

Brown a déclaré sur son podcast: “On m’a dit que United discutait avec Pochettino depuis quelques semaines maintenant.

«Il ne veut pas du travail avant la fin de la saison. Il ne veut pas le poste à moins que certaines conditions ne soient remplies.

“On m’a dit par quelqu’un qui saurait, à qui je fais confiance à 100% et qui m’a donné des trucs dans le passé et qui a été frappé donc est clairement informé.

“Ils parlent à Pochettino depuis quelques semaines, mais très probablement si quelque chose arrive, ce sera à la fin de la saison.

“Pochettino n’a pas d’agent et Ed Woodward ne peut pas être vu lui parler en public, alors ils ont désigné une personne qui fera la médiation.

“Je ne peux pas dire qui est la personne. Il ne veut pas du travail avant l’été.

«Il exige un directeur du football garanti et le directeur du football ne peut pas être Ed Woodward.

«Il veut la pleine liberté des questions de première équipe, y compris qui peut être vendu.

“Il veut que Woodward s’éloigne de tout ce qui touche le football et que des fonds soient disponibles pour les achats.”

