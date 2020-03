Mauro Lainez et les Xolos battent Pachuca à domicile

Xolos ouvert ce 10e jour de Clôture 2020 avec une nouvelle victoire dans son palmarès après avoir gagné à domicile aux Tuzos del Pachuca 3-2. Le héros, comme dans tant d’autres nuits, était le Mexicain Mauro Lainez.

VOIR LE DERNIER FOOTBALL NATIONAL ET INTERNATIONAL ICI

Ce résultat a frontière dans la lutte pour les positions de Liguilla après avoir ajouté 9 unités. De leur côté, les citoyens de Hidalgo ont été bloqués en dixième position globale avec 14 points.

Les visiteurs ils ont ouvert le score à 26 ′ grâce à une excellente accusation pénale sur le côté droit de l’objectif de Franco Jara. Cette décision a été examinée par le Var, le juge central n’étant pas convaincu de sa décision.

Cependant, González Pirez a égalé le score à 37 ′ après finir seul devant le gardien de but après une croix dans le coin gauche.

📹 #NoTeLoPierdas

G⚽⚽⚽L de Leandro Martín González

Xolos 1-1 Pachuca # LigaBBVAMX ⚽ #SienteTuLiga pic.twitter.com/LMkPx4hkHC

– LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) 14 mars 2020

Xolos tourné le tableau de bord à 51 grâce à Mauro Lainez. L’ailier a profité d’une mauvaise tête défensive pour prendre la volée sphérique et battre Oscar Ustari. Le 3-1 est dû à Alexis Castro, qui a profité d’un grand centre à lui Lainez pour marquer un but de plus sur votre compte personnel.

📹 #NoTeLoPierdas

G⚽⚽⚽LAZO par Mauro Lainez

Xolos 2-1 Pachuca # LigaBBVAMX ⚽ #SienteTuLiga pic.twitter.com/nD3mFH6SeU

– LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) 14 mars 2020

Franco Jara à nouveau réduit à 70 ′ après avoir profité d’un terrible erreur du gardien Higuera. Cependant, et malgré la tentative constante, Tuzos ils ne pouvaient pas lier la planche.

La prochaine réunion pour ceux de Tijuana Ce sera le dimanche suivant avant Pumas. Pour sa part, Pachuca recevra Toluca avec l’intention de réconcilier avec la victoire.

Caliente.mx vous offre les meilleures momies! 🤩 Inscrivez-vous et recevez un cadeau de 400 $ ➡ LIEN http://bit.ly/2RX485X