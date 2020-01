Mauvais départ du Progreso de Uruguay en Copa Libertadores

23 janvier 2020, 8 h 42 Montevideo, 23 janvier (Prensa Latina) L’équipe uruguayenne de football Progreso a mal commencé son parcours après la Copa Libertadores, accusant aujourd’hui une défaite 2-0 contre le Guayaquil de Barcelone.

Dès le début du match sur le terrain du Viera Park local, les visiteurs contrôlaient le ballon, contrairement aux hôtes qui n’avaient même pas trouvé de raccourci pour marquer autant.

C’est donc à 23 minutes d’un match disputé et sans trop d’intensité, qu’arrivait le premier but, inattendu pour les gauchos qui plus tard au début de la seconde mi-temps étaient à nouveau touchés.

Le coup de sifflet final a scellé le triomphe de Barcelone de Guayaquil sur Progreso compliquant ses possibilités et que maintenant il doit viser l’exploit dans le match revanche contre l’Équateur le 29 janvier.

L’équipe uruguayenne, connue sous le nom de «Gauchos del Pantanoso», qui enregistre un championnat de division principale en 1989, s’est qualifiée pour la Copa Libertadores en se classant quatrième du championnat national récemment conclu.

