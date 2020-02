Maverick Viñales est le favori mais Marc Márquez et Honda s’améliorent

Honda ne touche pas la clé et le vélo 2020 ne termine pas le démarrage. La mauvaise nouvelle pour la marque japonaise est que la pré-saison est finie et donc les tests terminés. L’heure de vérité arrive. Dans une semaine, la compétition commence avec le Grand Prix du Qatar et Márquez a encore beaucoup de terrain à récupérer s’il veut revalider le titre, puisque Maverick Viñales arrive comme un coup de feu à ce début de saison.

Au début, celui de Cervera a blâmé ces problèmes avec la moto et les chutes à son épaule qui ne sont pas encore 100% récupérées. Avec le temps et après l’avoir analysé avec l’équipe, Honda s’est rendu compte qu’il y avait un problème beaucoup plus important et c’est que Le vélo 2019 est meilleur que celui de 2020. Lors du dernier test, ils ont remarqué une amélioration importante, à tel point que l’actuel champion du monde de MotoGP a reconnu qu’ils avaient enfin “trouvé le chemin”.

“Aujourd’hui (en référence à lundi), nous n’aurions peut-être pas été là pour nous battre pour la victoire, mais au moins nous avons regagné confiance, nous sommes prêts et aujourd’hui je m’amuse encore«, A commenté Marc à l’issue des tests au Qatar qui ont mis fin à la saison. La vérité est que moins d’une semaine pour que le feu se rallume, Maverick Viñales est le plus fort.

L’inverse est vrai chez Yamaha que chez Honda. Alors que certains pensent avoir trouvé l’antidote contre la crise, dans d’autres ils essaient de contenir l’euphorie et de ne pas déboucher le champagne à l’avance. Aujourd’hui, les premiers arrivent bien mieux que les seconds, marquant les meilleurs temps. Viñales a clôturé la dernière session en signant la meilleure marque de la dernière journée (1: 53 858 minutes), avec Márquez à près de trois secondes.

Suzuki et Yamaha, prêts au combat

La réalité est que Suzuki et Yamaha ils sont les mieux préparés arrivent au début du cours. Les deux se sont révélés prêts au combat après ce qui a été vu lors du procès du Qatar; tandis que Honda et Ducati n’ont pas encore terminé la configuration et le démarreur de la campagne les rattrape un peu en arrière et avec des devoirs inachevés.

Maverick n’a pas été la seule joie pour Yamaha, puisque Morbidelli a terminé deuxième avec M1 l’année dernière à 33 centièmes d’espagnol. Cependant, il est surprenant de voir Rossi si bas (douzième) dans certains tests où l’équipe japonaise a été le grand dominateur. Il Dottore ne termine pas le départ et était le pire pilote Yamaha lors des derniers tests avant le début de la compétition.

Un autre qui ne finit pas de s’adapter à la moto est Alex Marquez. Le champion du monde de Moto 2 était le pire de Honda et a signé le deuxième pire temps de la dernière course. Une semaine après le premier Grand Prix de l’année, le petit des frères Márquez n’a pas réussi à accueillir sa nouvelle moto, bien qu’il convient de noter qu’il n’a pas pu mettre les nouveaux morceaux avec lesquels ils semblent avoir trouvé la solution.