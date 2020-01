Maycee Barber déchire l’ACL sur la carte McGregor vs Cowboy et se bat avant de partager un moment émotionnel avec sa mère après la perte de l’UFC 246 face à Roxanne Modafferi

Maycee Barber a partagé un moment tendre avec sa mère alors qu’elle quittait la T-Mobile Arena ensanglantée et battue.

Roxanne Modifferi a remporté une superbe victoire bouleversée lors de leur affrontement à l’UFC 246 contre le joueur de 21 ans pressenti pour battre le record du championnat de Jon Jones.

Mais Barber a été laissée dans un inconfort évident lorsqu’elle a subi une suspicion de LCA déchirée et une méchante entaille au visage.

. – .

Barber a été vérifié par le médecin avant le tour final, mais a combattu jusqu’à la fin

. – .

Son visage était un bordel sanglant à la fin

L’affrontement des poids mouches a été passionnant du début à la fin avant le tournoi principal Conor McGregor contre Donald ‘Cowboy’ Cerrone.

Bien que “The Future” ait été autorisé à continuer après avoir été vérifié par le médecin, Modafferi a pu atteindre une large victoire à l’unanimité.

Alors que sa coéquipière Ben Askren l’aidait dans l’arène, Barber a repéré sa mère dans la foule de Las Vegas.

Et les caméras ont capturé le moment déchirant où la starlette a permis à ses émotions de prendre le dessus sur elle.

Immédiatement après la décision, Barber a refusé de laisser ses blessures nuire à ce qui était une performance sensationnelle de son adversaire vétéran.

Barber n’avait que cinq ans lorsque Modafferi a fait ses débuts professionnels en MMA et la paire a reconnu la nature compétitive du combat.

Barber a déclaré: “C’est un honneur de partager l’octogone avec Roxanne, elle fait du MMA depuis que je n’ai que cinq ans.”

Modaferri a déclaré: «Je souhaite à Maycee un prompt rétablissement car sa jambe semble endommagée. Je voulais prouver que je ne suis pas seulement un gardien vétéran.

«Je me suis entraîné très dur et j’espère m’améliorer de plus en plus. Elle a crié à propos de son genou, mais dans cette arène, vous devez être impitoyable. »

.