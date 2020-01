Mbappe, Sancho ou Haaland? Qui pourrait dominer le football au cours de la prochaine décennie alors que Ronaldo et Messi approchent de la fin de leur règne?

Avec plus de 1000 buts marqués, plus de 400 passes décisives et 40 trophées collectés, la domination de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au cours de la dernière décennie n’a rien d’extraordinaire.

Les deux héros du football se sont battus pour la suprématie dans l’une des plus grandes rivalités de l’histoire du sport.

Ils ont même de gros arguments pour prétendre qu’ils sont les meilleurs à avoir jamais joué au beau jeu.

Cristiano Ronaldo a des statistiques ridicules au cours de la dernière décennie

Malheureusement pour les fans de Ronaldo, Messi a toutefois devancé les statistiques dans la plupart des catégories au cours des dix dernières années.

Le joueur de 33 ans a marqué plus de 40 de plus au cours des dix dernières années (522), en moyenne sur plus de 52 buts par an, tandis que Ronaldo en moyenne un peu moins de 48 buts par an après avoir frappé 478 fois.

La meilleure année de Messi pour son club est survenue en 2012, où il a accumulé 79 buts en club, tandis que Ronaldo a enregistré son record personnel en 2013, où il a marqué 59 fois pour le Real Madrid.

Quand Lionel Messi est à vos côtés, tout est possible

L’homme de la Juventus a également remporté moins de trophées que Messi au cours de la dernière décennie, avec la paire respectivement 23 et 17.

Cependant, Ronaldo a dominé pour son pays, remportant deux trophées avec le Portugal et marquant un record de 77 buts – ce qui fait que les 57 Messi pour l’Argentine semblent minables.

La domination des deux joueurs a été étonnante, mais soyons francs, cela ne peut sûrement pas durer étant donné que Ronaldo a 34 ans et Messi a 32 ans.

Alors, qui sont les prétendants à dominer les dix prochaines années? talkSPORT.com a dressé une liste des candidats potentiels….

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Il ne fait aucun doute que le Français continuera à incendier le monde du football au cours de la prochaine décennie.

À seulement 21 ans, Mbappe améliore les statistiques de buts marqués par Messi pour Barcelone au même âge – mais dans la ligue française la moins difficile.

Mbappe a atteint son 100e but senior à seulement 20 ans et de plus, il n’a pas eu beaucoup de blessures, donc ses statistiques ne devraient que s’améliorer d’année en année.

Kylian Mbappe pourrait être un futur vainqueur du Ballon d’Or

Il est l’un des joueurs les plus excitants à regarder sur la planète avec ses compétences et son rythme accéléré et c’est effrayant à quel point il sera bon quand il atteindra son apogée dans quelques années.

Avec déjà plusieurs titres à son actif – dont un trophée de la Coupe du monde qu’il a joué un rôle déterminant dans la victoire – ce n’est qu’une question de temps avant que Mbappe ne soit le meilleur joueur du monde.

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

L’adolescent anglais Sancho a tous les attributs pour devenir une superstar du football et est déjà une source d’inspiration pour de nombreux jeunes talents au Royaume-Uni.

En plus d’avoir un air fanfaron et de confiance qui est clair à voir, le joueur de 19 ans est extrêmement talentueux et sa contribution à l’adolescence est stupéfiante.

Jadon Sancho a été lié à Chelsea et Manchester United ces dernières semaines

Cette saison, l’ailier anglais avait déjà marqué neuf buts et récolté neuf passes décisives en seulement 15 matches, faisant suite à sa superbe campagne de percée en Bundesliga la saison dernière.

Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne scelle un gros transfert d’argent vers un autre club européen de haut niveau, mais il ne fait aucun doute qu’il continuera à briller partout où il ira.

Joao Felix (Atletico Madrid)

Le Portugais, extraordinairement, est devenu le cinquième joueur le plus cher de l’histoire lorsque son transfert de Benfica à l’Atletico Madrid a été achevé l’été dernier – et bien qu’il ait démarré lentement sa carrière à LaLIga, il deviendra sûrement l’un des meilleurs du monde assez tôt.

Joao Felix a remporté le Golden Boy Award en 2019

L’attaquant a été signé pour 113 millions de livres sterling avec seulement Neymar, Kylian Mbappe, Philippe Coutinho et Ousmane Dembele se déplaçant pour plus d’argent.

Felix a marqué 15 buts et ajouté 7 passes décisives en 26 matchs avec Benfica la saison dernière et a mérité à juste titre le Golden Boy Award pour 2019.

Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne redécouvre sa touche dorée pour les hommes de Diego Simeone, où marquer des buts est un peu difficile que la plupart des autres endroits.

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

L’attaquant norvégien n’a que 19 ans, mais si son record de buts est à faire, il est certainement destiné à être l’un des meilleurs attaquants du monde pendant de nombreuses années à venir.

Haaland vise à imiter son homologue scandinave Zlatan Ibrahimovic et à devenir une superstar du football – et il a certainement l’arrogance et la fanfaronnade de le faire.

Erling Haaland snobé United pour rejoindre Dortmund après sa forme avec Red Bull Salzburg

L’attaquant norvégien a illuminé l’Europe avec ses affichages éblouissants pour Red Bull Salzburg cette saison, laissant certains des plus grands clubs du football mondial pour chasser sa signature, et il a finalement scellé un déménagement au Borussia Dortmund plus tôt ce mois-ci.

Haaland a marqué 28 buts dans toutes les compétitions jusqu’à présent cette saison, dont huit en Ligue des champions.

Il pourrait faire ses débuts pour le BVB lorsque l’équipe de Lucien Favre se rendra à Augsbourg en Bundesliga le 18 janvier.

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Incroyablement, le défenseur des Reds a amélioré sa campagne incroyable la saison dernière et est maintenant vraiment l’un des meilleurs joueurs de la Premier League.

À l’arrière droit, il a récolté huit passes décisives et deux buts à mi-parcours cette saison et il a sans aucun doute déjà l’une des meilleures livraisons en Europe.

Trent Alexander-Arnold a fait partie de sa propre ligue contre Leicester

À seulement 21 ans, il est sans doute déjà le meilleur arrière droit du monde et son potentiel effrayera les rivaux du titre de Liverpool, qui cherchent désespérément à faire tomber les Reds de leur perchoir.

La question est, Alexander-Arnold restera-t-il dans son rôle actuel? Beaucoup croient qu’il est destiné à un rôle de milieu de terrain plus avancé, similaire à celui de Kevin de Bruyne, en raison de sa créativité et de sa livraison précise.

