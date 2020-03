Mbappé subit des tests de coronavirus et des tests négatifs

Kylian Mbappé pourrait être infecté par un coronavirus. La star du Paris Saint Germain n’a pas pu s’entraîner avec l’équipe depuis deux jours en raison d’un mal de gorge qui était initialement considéré comme une angine de poitrine. Le club, voyant que la douleur n’a pas disparu, Il a décidé d’effectuer les tests de coronavirus de 21 ans.

L’attaquant français, selon L’Equipe, subi un contrôle des coronavirus et les résultats des tests seront connus entre aujourd’hui et demain. Comme le CMR a avancé, le joueur a donné un résultat négatif, bien qu’il n’y ait aucune communication officielle du club à ce sujet.

Gardez à l’esprit que le Paris Saint Germain disputera ce mercredi le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des ChampionsLe Borussia Dortmund et cette réunion se joueront à huis clos.

Parisiens Ils devront vaincre un 2-1 contre le match aller après une exposition du Norvégien Haaland. La perte de Mbappé est particulièrement sensible, bien que le choc qui pourrait créer un éventuel cas de coronavirus du joueur puisse être encore plus important. Sans surprise, le joueur pourrait propager la peste dans l’un des plus grands clubs d’Europe.

Actuellement, La France a enregistré plus de 1 700 cas positifs de coronavirus et plus de 30 décès. Le pays français attend de prendre des mesures conformes au reste des pays européens.