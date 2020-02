Mbappé, Vinicius et autres jeunes fissures qui pointent vers les Jeux Olympiques

Le championnat de football des Jeux de Tokyo 2020 se déroule du mercredi 22 juillet au samedi 8 août. De cette façon, il ne coïncidera pas avec l’Eurocopa ni avec la Copa América qui est célébré au cours de cet été. Avec 2 équipes encore à compléter les 16 participants, de nombreuses stars de moins de 23 ans peuvent participer aux Jeux Olympiques.

Un total de 14 équipes nationales ont déjà réussi la passe à la phase finale de Tokyo 2020: Argentine, Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Brésil, Côte d’Ivoire, Corée du Sud, Espagne, Égypte, France, Japon, Roumanie, Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande.

Il y a beaucoup de jeunes de ces pays qui le cassent dans le football mondial. Certains d’entre eux participeront certainement au Championnat d’Europe ou à la Copa América, mais aucune règle ne les empêche de disputer également les Jeux Olympiques. Leur participation sera la décision des joueurs et de leurs sélecteurs respectifs.

Les sous-23 fissures qui peuvent aller à Tokyo

Allemagne

Kai Havertz, Le footballeur du Bayern Leverkusen, est l’un des jeunes les plus recherchés de toute l’Europe. Avec 20 ans, c’était Le plus jeune joueur à faire ses débuts avec l’équipe nationale allemandea, et pourrait jouer l’Eurocup. Le gaucher exquis a beaucoup de classe et une grande vision du jeu.

Argentine

Lautaro Martínez, un attaquant de 22 ans de l’Inter, ira sans surprise en Copa América cet été. Est l’un des béliers de mode d’Europeet de grandes équipes comme le Barça sont derrière lui. Compliqué d’imaginer qu’il jouera aux Jeux de Tokyo.

Palais Exequiel, récemment signé par Leverkusen, est un extrême de 21 ans avec beaucoup de débordement et de confiance en soi. La dernière Copa América a été perdue à cause d’une blessure, et il semble qu’il ira à cette édition. Nous verrons si cela compte pour les Jeux.

Le Brésil

La jeune équipe la plus talentueuse aujourd’hui. Jusqu’à quatre joueurs du Real Madrid pourraient être convoqués pour les Jeux Olympiques, bien que, sauf en cas de blessure, presque tout le monde sera en Copa América: Rodrygo, Vinicius, Militao et les très jeunes Reinier.

En retour, des talents déjà établis en Europe Richarlison, Joueur d’Everton, le matelas Renan Lodi ou le bético Emerson, pourrait l’être.

Corée du sud

Le joueur de Valence Kang-in Lee Ce sera l’une des références de l’équipe asiatique aux Jeux. Il a été choisi meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde U20, et est une star dans votre pays. En principe, il ira à Tokyo 2020.

Espagne

La surprise de l’année dans le football européen a été Ansu Fati. Le jeune de 17 ans est une Europe incroyable avec son football et ses buts. Il pourrait être convoqué par Luis Enrique pour le Championnat d’Europe, mais sa jeunesse pourrait être un obstacle pour lui. Les Jeux de Tokyo sont présentés comme une belle opportunité pour le Barça.

En outre, Dani Olmo, Ferran Torres ou Brahim Ils pourraient également aller aux Jeux olympiques. Trois joueurs qui augmenteraient les chances de médaille en Espagne.

La France

Une autre des sélections les plus puissantes dans les catégories inférieures. Kylian Mbappé, bien qu’il soit la star de la sélection absolue au Championnat d’Europe, a 20 ans et est convoqué pour les Jeux. Le Français avait déjà dit en son temps que ce serait un rêve d’obtenir la double couronne durant l’été.

Ousmane Dembélé Il arrivera cet été avec 23 ans. Le reste de la saison sera faible en raison de sa rupture complète du tendon proximal du biceps fémoral. Les Jeux se déroulent fin juillet et début août, dates auxquelles sera disponible. Tokyo 2020 pourrait être une bonne opportunité pour qu’il soit réinvesti.

Japon

Un autre joueur du Real Madrid qui apparaît sur la liste, cette fois Takefuso Kubo, cédé au cours de cette saison à Majorque. Les Japonais étaient une des sensations de la dernière pré-saison, et le club blanc a de grandes attentes. Il a un gaucher spectaculaire et est l’un des espoirs du pays hôte.

Il reste deux équipes pour compléter la liste des petites annonces de Tokyo 2020. Les favoris sont les États-Unis et le Mexique, qui apporteraient également quelques jeunes stars. En outre, chaque équipe peut contribuer trois joueurs de plus de 23 ans. Par conséquent, il peut y avoir encore plus de fissures dans un Tokyo 2020 qui promet beaucoup d’émotion.