McLaren ne sera pas au GP d’Australie en raison d’un test effectué par un membre du coronavirus

McLaren a officiellement annoncé son retrait du GP d’Australie de Formule 1 après qu’un membre de l’équipe ait été testé positif pour le coronavirus.

L’équipe dans laquelle Carlos Sainz et Lando Norris sont actifs ils ne seront pas en Australie à cause du coronavirus. Un opérateur a testé positif dans le test qui a été fait et McLaren a décidé de ne pas mettre en danger la santé de ses employés, ni pilotes, ni fans, donc ils ne participeront pas au GP d’Australie.

“La décision a été prise dans le but de protéger non seulement les employés et partenaires de McLaren, mais toutes les équipes et les fans.”, a écrit l’équipe dans son communiqué. Dans cette note, il a également été signalé que le PDG de McLaren Zak Brown et Andreas Sedl avaient communiqué cette décision à la Formule 1 et à la FIA.

McLaren Racing se retire du Grand Prix d’Australie de Formule 1 2020. pic.twitter.com/BZvHVKQoev

– McLaren (@ McLarenF1) 12 mars 2020