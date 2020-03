McManaman: “Il est trop tôt pour que Haaland s’en aille”

L’ancien footballeur Steve McManaman a commenté les futures signatures possibles du Real Madrid dans sa chronique hebdomadaire dans le magazine Horseracing.net. Les Britanniques ont déconseillé Haaland quitter l’Allemagne, en plus d’envisager l’incorporation de Sadio Mané pour le club blanc.

A propos d’Erling Haaland, l’un des grévistes à la mode en Europe et qui pourrait intéresser l’ensemble de Zinedine Zidane, McManaman ne salue pas sa signature: «Il est trop tôt pour lui de partir. Il semble heureux et marque des buts. Il devrait partir quand il est un joueur plus expérimenté “, a déclaré l’Anglais, en plus de comparer son cas avec celui de Jovic:”ce qui est arrivé à Luka Jovic cette saison a déjà été vu, il a à peine joué après une belle saison en Allemagne ».

De plus, il n’était pas convaincu de l’éventuelle signature de Mané, l’attaquant de Liverpool. Selon l’ancien joueur, «les meilleures équipes du monde aujourd’hui sont les Anglais, pas le Real Madrid ou Barcelone. Je ne pense pas qu’il soit possible que Mané ou Salah aillent à Madrid ou au Barça“, un point.

Il a également eu le temps de parler Paul Pogba, un joueur de Manchester United qui n’a pas exactement sa meilleure année de football, quelque chose d’important pour McManaman: «Il n’a pas assez joué cette saison pour que des équipes comme le Real Madrid s’intéressent vraiment à lui“Bien qu’il ait reconnu que le Français” a la qualité de jouer dans le milieu de terrain de United tant qu’il est en forme et en bonne santé. “

Finalement, il voulait faire référence à l’intérêt de José Mourinho pour Militao, arrière central du Real Madrid: «La saison dernière, j’ai été très impressionné à Porto et je pensais qu’il était un excellent défenseur central. Ce qui l’a empêché de réussir à Madrid, c’est que lorsque Zinedine Zidane est revenu au Bernabéu, il a mis ses quatre joueurs de confiance en défense, mais Il était un excellent défenseur central à Porto et je pense qu’il est le meilleur jugeDit McManaman.