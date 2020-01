Méfiez-vous de Donald Cerrone, Conor McGregor est le maître des jeux d’esprit

Conor McGregor a fait ses preuves dans l’octogone un nombre incalculable de fois et vous ne devenez pas un double champion du monde – le premier de l’histoire de l’UFC – simplement en ayant la bouche forte.

Bien sûr, l’Irlandais est un peu un type d’amour ou de haine, mais avec cette personnalité et ce pouvoir de coup de poing, il a attiré plus que jamais les yeux sur le sport.

Conor McGregor retournera à l’UFC le 18 janvier

Il est la plus grande attraction du box-office de l’histoire de l’UFC avec ses cinq derniers pay-per-views UFC les plus rentables de l’histoire et par ordre chronologique.

Et ce n’est pas difficile de voir pourquoi avec ce pouvoir de coupure et une personnalité plus grande que nature. Une partie de la personnalité de McGregor crée le mauvais sang qui vend les combats.

Il est bon pour passer sous les skins de l’adversaire, il suffit de demander ci-dessous.

Jose Aldo

C’était une bonne et, vraiment, celle qui a mis McGregor sur la carte aux yeux de beaucoup.

McGregor et Aldo étaient initialement destinés à verrouiller les cornes à l’UFC 189 en juillet 2015, mais une blessure à la côte d’Aldo a obligé le Brésilien à se retirer et McGregor a plutôt combattu et battu Chad Mendes pour le titre provisoire.

Mais l’UFC a entamé sa tournée médiatique la plus chère jamais avant cette réunion – quand ils pensaient qu’Aldo allait se battre – qui a duré 12 jours, huit villes et cinq pays, y compris la maison d’Aldo au Brésil.

McGregor avait en fait la balle pour dire: “Si c’était une autre époque, j’envahirais ses favelas à cheval et tuerais quelqu’un qui n’était pas apte au travail.”

Quand ils sont arrivés en Irlande pour la dernière étape de la tournée, McGregor était sur son terrain et a visiblement secoué son adversaire lors d’une conférence de presse en lui volant sa ceinture et en paradant pour le plus grand plaisir de milliers de fans irlandais.

Les rivaux se sont finalement rencontrés à l’UFC 194 en décembre 2015, McGregor n’a eu besoin que de 13 secondes pour éliminer Aldo – un homme qui avait été champion des poids plumes pendant plus de cinq ans -, un record pour un combat pour le titre de l’UFC.

Nate Diaz

McGregor et Diaz ont mené deux combats mémorables et, bien que les paroles de l’Irlandais n’aient pas réussi à remonter le moral américain, ses pitreries ont quand même causé de l’irritation

À l’origine, McGregor était censé affronter Rafael Dos Anjos à l’UFC 196 en mars 2016 pour le titre léger dans sa tentative de devenir champion à double poids. Cependant, Dos Anjos s’est retiré du combat en février et Diaz est intervenu pour le premier des deux combats entre les deux.

Il était initialement supposé être un concours de poids léger, mais McGregor a autorisé le combat à 170 livres, dans la division des poids welters, pour éviter de forcer Diaz à réduire la limite de 155 livres en si peu de temps.

Ces deux-là ont immédiatement eu la chimie du feu d’artifice. Lors d’une conférence de presse avant le premier combat, Diaz a suggéré que chaque combattant de l’UFC était sous stéroïdes, quelque chose de «notoire» n’était pas prêt à s’asseoir et à écouter.

«Stéroïdes? De quoi parlez-vous des stéroïdes? Ne mettez pas mon nom avec des stéroïdes », a-t-il dit.

“Je suis contre. Ne mets pas mon nom au nom des stéroïdes, Nate. “

Les réflexions constantes de McGregor sur sa situation financière, sa vie personnelle et ses ancêtres ne semblaient pas ébranler Diaz, qui a éliminé McGregor au deuxième tour.

Mais seulement cinq mois plus tard, ils ont eu un match revanche à l’UFC 202 – que McGregor a remporté par décision majoritaire – mais la conférence de presse d’avant-combat a vu McGregor essayer une tactique différente en faisant attendre son adversaire.

Dana White n’a pas été impressionné et a commencé, tandis qu’un Diaz furieux l’a qualifié de grossier et quand il s’est présenté, une échauffourée a éclaté.

Dans le cadre des fracas, les deux équipes ont commencé à se jeter des bouteilles d’eau, à la grande horreur des fans présents. McGregor a reçu une amende de 25 000 £ et 25 heures de service communautaire. Diaz a reçu une amende de 50 000 £ et 50 heures de service communautaire.

Eddie Alvarez

McGregor était un champion du double poids pour Cage Warriors – également en poids plume et léger – et il voulait faire la même chose à l’UFC. La différence est qu’il deviendrait le premier homme à le faire dans la plus grande promotion MMA au monde.

Eddie Alvarez, un homme qui venait de remporter le titre léger du précédent prétendant de McGregor pour ce combat historique, Rafael Dos Anjos, se tenait sur son chemin.

RDA a abandonné son combat prévu avec McGregor déclenchant les deux combats Diaz et au moment où Mac était prêt à reprendre le bracelet léger, Alvarez a remporté la médaille d’or.

Pour la conférence de presse d’avant combat, McGregor a fait ce que fait McGregor. Notorious a fait attendre Alvarez à New York au point que le champion a quitté la scène en colère, seulement pour que McGregor apparaisse et vole le titre léger qu’Alvarez avait laissé derrière lui.

McGregor vole la ceinture d’Alvarez à New York

Comme nous le verrons plus tard avec Khabib, McGregor a commencé à introduire des jabs familiaux à cette époque. Lors de la conférence de presse, il a déclaré: «Je sens qu’ils vont voir quelque chose qu’ils n’ont jamais vu auparavant. Je vais jouer avec cet homme. Sa femme et ses enfants ne le reconnaîtront plus jamais. »

Alvarez a déclaré que personne ne pouvait se mettre dans la tête, mais dans l’octogone, McGregor l’a complètement dominé pour entrer dans l’histoire. Tout ce qu’il a dit, encore une fois, il a sauvegardé.

Khabib Nurmagomedov

Normalement, les insultes de McGregor sont alimentées par l’argent ou par le simple fait de vouloir battre un homme, mais cette querelle était différente. McGregor est devenu une superstar mondiale pour sa puissance d’élimination et sa langue acérée, mais Khabib a gravi les échelons de l’UFC parce qu’il était vraiment, vraiment bon.

Pas le combattant le plus sexy que vous verrez jamais, mais un grappler de classe mondiale qui a réussi à épuiser tout homme qu’il a affronté et à cause de cela, il a gagné une place à la table à côté de son opposé polaire, McGregor.

En 2014, cependant, la paire est apparue comme de bons amis. Khabib voulait acheter une chemise McGregor et ‘Notorious’ a même proposé de s’entraîner avec le Russe à Las Vegas. McGregor a appelé plus tard Nurmagomedov une «chienne fanboy» pour ces subtilités.

Après quelques allers-retours génériques sur la façon dont ils se battraient au poids léger lors de leur rencontre en 2018, les choses se sont vraiment intensifiées lorsque l’entraîneur de McGregor, John Kavanagh, a poussé la religion de Nurmagomedov.

Khabib voulait combattre Dos Anjos en septembre parce que le Ramadan était en été, et Kavanagh a tweeté: “Jésus aime les KO mais Mohammed n’était pas un fan du MMA estival? – Choisissez judicieusement votre religion, jeunes combattants! »

Puis à l’UFC 205, les deux combattants étaient sur le même projet de loi pour la première fois, McGregor combattant Eddie Alvarez et Khabib combattant Michael Johnson. Avant la pesée, les deux hommes devaient être séparés l’un de l’autre lorsque Khabib a dit à son rival: «Je vais t’écraser le visage. Tu verras.”

Les choses ont empiré à l’UFC 223 en avril 2018 où le Russe était en tête d’affiche contre Al Iaquinta.

En réponse à certains commentaires de McGregor dans les médias russes, Khabib a giflé son coéquipier irlandais, Artem Lobov. On pense qu’à ce moment-là, McGregor a sauté dans un avion pour New York.

De là, nous savons que McGregor et beaucoup de son entourage ont attaqué un bus rempli de stars de l’UFC – y compris Khabib – lors de leur journée médiatique à New York.

Le président de l’UFC, Dana White, l’a qualifié de “ la chose la plus dégoûtante qui soit jamais arrivée dans l’histoire de la société ”, car Michael Chiesa et Ray Bog ont subi des blessures qui leur ont fait manquer leurs combats car un chariot a été lancé par une fenêtre.

Avant leur réunion à l’UFC 229 en octobre, McGregor a qualifié le père de son adversaire de “lâche tremblant” en référence aux liens présumés avec le dictateur tchétchène Ramzan Kadyrov et a qualifié le manager du combattant russe Ali Abdelaziz de “mouchard terroriste”.

À cette occasion, ses paroles n’ont fait que rendre Khabib plus déterminé à le vaincre, ce qu’il a finalement fait. McGregor aura-t-il la chance de venger cette défaite? Étant donné que c’est le combat le plus lucratif de l’histoire de l’UFC, on soupçonne que la réponse est oui.

“Désolé, je suis en retard, je m’en fous.”

.