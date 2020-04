Megan Rapinoe a parlé à Alexandria Ocasio-Cortez pour expliquer le projet de loi de sauvetage de 2 billions de dollars

Megan Rapinoe utilise sa plateforme pendant la pandémie de coronavirus pour faire connaître le sort financier auquel la plupart des Américains sont confrontés, tout en essayant d’aider les gens à mieux comprendre exactement ce qu’ils recevront dans le cadre du plan de relance du gouvernement.

Mardi, le vainqueur du Ballon d’Or 2019 a tenu une émission en direct avec la représentante Alexandria Ocasio-Cortez pour discuter des tenants et aboutissants du plan de relance, à la fois sur le plan financier personnel et pour les petites entreprises touchées par une fermeture prolongée et la perte de le revenu.

Le couple a partagé un nombre remarquable de points communs pendant le chat – pas seulement politiquement, mais socialement. Rapinoe a expliqué comment sa mère, serveur dans un restaurant, avait du mal à joindre les deux bouts alors qu’elle grandissait. L’histoire d’Ocasio-Cortez en tant que serveur elle-même est bien connue. Elle l’a utilisé dans le cadre de la fondation de son mouvement politique, qui était axé sur la défense des travailleurs et sur la nécessité de l’égalité des revenus aux États-Unis.

Au cours de la conversation, Rapinoe a admis qu’elle n’était pas experte en inégalités financières. Elle a dit qu’elle voulait comprendre ce qui se passerait pour les Américains à l’avenir, puis a utilisé ses relations pour essayer de partager ce qu’elle avait appris.

De nombreux Américains ne savent toujours pas comment la loi de 2 000 milliards de dollars «CARES» les affectera et ont des questions simples comme quand ils peuvent s’attendre à recevoir leur paiement en espèces de 1 200 $. Les petites entreprises ont reçu peu d’informations sur la façon dont elles recevront de l’aide, les magasins de détail et les services étant fermés pendant une longue période et les chèques de loyer venant à échéance.

L’entretien était une extension de la mission de Rapinoe en dehors du sport. Lors des FIFA Best Awards, elle a déclaré: «Prêtez votre plate-forme à d’autres personnes, partagez votre succès.» Essayer d’aider les personnes coincées à la maison à mieux comprendre leur avenir financier dans le cadre du plan de sauvetage est essentiel à cet objectif.