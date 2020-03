Meilleures photos de Bill Belichick, Tom Brady avec Patriots

Tom Brady et Bill Belichick n’ont pas manqué de moments doux et amers au cours de leurs 20 ans ensemble.

Ils ont remporté six Super Bowls et neuf matchs de championnat de l’AFC. Ils ont également perdu trois Super Bowls, et leur relation a connu une période difficile pendant la saison régulière et les séries éliminatoires de 2017. Même avec les moments occasionnels de tension et de difficultés, Brady et Belichick sont chacun des hommes les plus accomplis à leurs postes respectifs. Avec la situation d’agent libre de Brady, il semble que le moment soit le plus propice pour jeter un œil à certaines des images des plus grandes stars des Patriots. Voici un aperçu des meilleures photos de Belichick et Brady de leur carrière ensemble.

27 oct.2019; Foxborough, MA, États-Unis; L’entraîneur-chef des New England Patriots Bill Belichick avec le quart-arrière Tom…

27 oct.2019; Foxborough, MA, États-Unis; L’entraîneur-chef des New England Patriots Bill Belichick avec le quart Tom Brady (12) après avoir battu les Cleveland Browns au Gillette Stadium. Crédit obligatoire: Greg M. Cooper-USA TODAY Sports

LOUISVILLE, KENTUCKY – 04 MAI: Danny Amendola, Linda Holliday, Bill Belichick et Tom Brady assistent à la…

LOUISVILLE, KENTUCKY – 04 MAI: Danny Amendola, Linda Holliday, Bill Belichick et Tom Brady assister au 145e Kentucky Derby à Churchill Downs le 04 mai 2019 à Louisville, Kentucky. (Photo de Robin Marchant / . pour Churchill Downs) ORG XMIT: 775331703 ID DU FICHIER ORIG: 1146992317

ATLANTA, GA – 03 FÉVRIER: Tom Brady # 12 des New England Patriots parle à la tête…

ATLANTA, GA – 03 février: Tom Brady # 12 des New England Patriots s’entretient avec l’entraîneur-chef Bill Belichick des New England Patriots après que les Patriots ont battu les Rams 13-3 lors du Super Bowl LIII au stade Mercedes-Benz le 3 février 2019 à Atlanta, Géorgie. (Photo par Kevin C. Cox / .) ORG XMIT: 775287681 ID DU FICHIER ORIG: 1093465990

NOUVELLE-ORLÉANS, ÉTATS-UNIS: Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Tom Brady, célèbre avec l’entraîneur-chef Bill Belichick…

NEW ORLEANS, ÉTATS-UNIS: Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady célèbre avec l’entraîneur-chef Bill Belichick (R) après leur victoire sur les Rams de Saint-Louis 03 février 2002 dans le Super Bowl XXXVI à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Les Patriots ont battu les Rams 20-17 pour le championnat de la NFL. . PHOTO / Jeff HAYNES (Le crédit photo doit se lire JEFF HAYNES / . / .)

20 janv.2019; Kansas City, MO, États-Unis; L’entraîneur-chef des New England Patriots Bill Belichick et le quart-arrière…

20 janv.2019; Kansas City, MO, États-Unis; L’entraîneur-chef des New England Patriots Bill Belichick et le quart-arrière Tom Brady (12) célèbrent la victoire sur les Chiefs de Kansas City pendant les heures supplémentaires lors du match de championnat de l’AFC au Arrowhead Stadium. Crédit obligatoire: Kirby Lee-USA TODAY Sports ORG XMIT: USATSI-400683 ID DU FICHIER ORIG: 20190120_sal_al2_4119.JPG

DOSSIER – Dans cette photo du 21 janvier 2018, le quart-arrière Tom Brady des New England Patriots, à gauche,…

Fichier – Dans cette photo du 21 janvier 2018, le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady, à gauche, embrasse l’entraîneur Bill Belichick après le match de football du championnat de la NFL contre les Jaguars de Jacksonville à Foxborough, Mass. Les adversaires ont tendance à paniquer contre Brady et Belichick au moment où ils s’apprêtent à conquérir le duo dynastique des New England Patriots. Les Eagles de Philadelphie jurent qu’ils ne tomberont pas dans ce piège s’ils en ont l’occasion dans le Super Bowl 52. (AP Photo / David J. Phillip, File) ORG XMIT: NYAG709

14 déc.2014; Foxborough, MA, États-Unis; Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Tom Brady (12 ans), célèbre…

14 déc.2014; Foxborough, MA, États-Unis; Le quart-arrière des New England Patriots Tom Brady (12) célèbre avec l’entraîneur-chef Bill Belichick (R) après avoir décroché le titre de l’AFC Est avec une victoire de 41-13 contre les Dolphins de Miami au Gillette Stadium. Crédit obligatoire: Winslow Townson-USA TODAY Sports

29/12/07 19:35:13 – East Rutherford, NJ, États-Unis – New England Patriots contre New York Giants…

29/12/07 19:35:13 – East Rutherford, NJ, USA – New England Patriots contre New York Giants – NFL Football – Les Patriots visent un record parfait au cours du dernier match de la saison: le quart-arrière des New England Patriots Tom Brady et New L’entraîneur-chef des England Patriots Bill Belichick avant le match Photo de Robert Deutsch, États-Unis AUJOURD’HUI Personnel ORG XMIT: RD 33251 PATRIOTS GIANTS 29/12/2007 (via MerlinFTP Drop)

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Tom Brady, à gauche, détient le trophée du championnat de l’AFC alors qu’il célèbre avec la tête…

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady, à gauche, détient le trophée du Championnat de l’AFC alors qu’il célèbre avec l’entraîneur-chef Bill Belichick après le match de football du championnat de l’AFL NFL, dimanche 22 janvier 2017, à Foxborough, Mass. 36-17 pour passer au Super Bowl. (Photo AP / Matt Slocum) ORG XMIT: FBO247

Tom Brady des Patriots de la Nouvelle-Angleterre célèbre avec l’entraîneur-chef Bill Belichick après avoir remporté le NFL Super…

Tom Brady des New England Patriots célèbre avec l’entraîneur-chef Bill Belichick après avoir remporté le match de football NFL Super Bowl 51 contre les Falcons d’Atlanta en prolongation le dimanche 5 février 2017 à Houston. Les Patriots ont gagné 34-28. (Photo AP / David J. Phillip) ORG XMIT: NFL371

BOSTON, MA – 13 AVRIL: Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady lance le premier lancer avant…

BOSTON, MA – 13 avril: Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady lance le premier lancer avant le match entre les Red Sox de Boston et les Nationals de Washington alors que l’entraîneur-chef des New England Patriots Bill Belichick regarde de gauche à Fenway Park le 13 avril 2015 dans Boston, Massachusetts. (Photo de Maddie Meyer / .)

BOSTON, MA – 13 AVRIL: l’entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Bill Belichick et le quart-arrière Tom Brady…

BOSTON, MA – 13 avril: l’entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Bill Belichick et le quart Tom Brady marchent vers le monticule des lanceurs à Fenway Park avant le match entre les Red Sox de Boston et les Nationals de Washington le 13 avril 2015 à Boston, Massachusetts. (Photo de Maddie Meyer / .)

PEBBLE BEACH, CA – 07 FÉVRIER: Tom Brady, quart-arrière des New England Patriots, frappe un coup de départ…

PEBBLE BEACH, CA – 07 FÉVRIER: Le quart-arrière des New England Patriots Tom Brady frappe un coup de départ sur le 13e trou alors que l’entraîneur-chef des New England Patriots Bill Belichick regarde au cours de la deuxième ronde de l’AT & T Pebble Beach National Pro-Am au Monterey Peninsula Country Club le 7 février 2014 à Pebble Beach, Californie. (Photo de Jeff Gross / .)

HYANNIS, MA – 05 JUIN: Tom Brady des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et de la Nouvelle-Angleterre…

HYANNIS, MA – 05 juin: Tom Brady des New England Patriots et l’entraîneur-chef des New England Patriots, Bill Belichick assister à 2010 Audi Best Buddies Challenge: Hyannis Port le 5 juin 2010 à Hyannis, Massachusetts. (Photo par Joe Kohen / . pour Audi of America)

06 févr.2005; Jacksonville, FL, États-Unis; Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady (à droite) s’entretient avec Bill…

06 févr.2005; Jacksonville, FL, États-Unis; Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady (à droite) s’entretient avec Bill Belichick après avoir vaincu les Eagles de Philadelphie dans le Super Bowl XXXIX au stade Alltel. Les Patriots ont gagné le match 24-21. Crédit obligatoire: USA TODAY Sports

14 septembre 2009; Foxboro, MA, États-Unis; L’entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre BIll Belichick (à gauche) s’entretient avec…

14 septembre 2009; Foxboro, MA, États-Unis; L’entraîneur-chef des New England Patriots BIll Belichick (à gauche) s’entretient avec l’entraîneur-chef Bill O’Brien (à l’extrême droite) et le quart-arrière Tom Brady (deuxième à droite) sur le banc au cours de la seconde moitié contre les Buffalo BIlls au Gillette Stadium. Crédit obligatoire: Stew Milne-USA TODAY Sports

18 octobre 2008; Foxboro, MA, États-Unis; Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady (12 ans) s’entretient avec le chef…

18 octobre 2008; Foxboro, MA, États-Unis; Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady (12) s’entretient avec l’entraîneur-chef Bill Belichick avant un match contre les Titans du Tennessee au Gillette Stadium. Crédit obligatoire: Stew Milne-USA TODAY Sports

5 févr.2012; Indianapolis, IN, États-Unis; L’entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick, discute avec Tom…

5 févr.2012; Indianapolis, IN, États-Unis; L’entraîneur-chef des New England Patriots Bill Belichick discute avec Tom Brady (12) avant d’affronter les Giants de New York dans le Super Bowl XLVI au Lucas Oil Stadium. Crédit obligatoire: Dale Zanine-USA TODAY Sports

5 févr.2012; Indianapolis, IN, États-Unis; Le quart des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady (12 ans) serre la main de…

5 févr.2012; Indianapolis, IN, États-Unis; Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady (12) serre la main de l’entraîneur-chef Bill Belichick avant le Super Bowl XLVI contre les Giants de New York au Lucas Oil Stadium. Crédit obligatoire: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

GLENDALE, AZ – 01 FÉVRIER: Tom Brady # 12, le propriétaire de l’équipe Robert Kraft et l’entraîneur-chef Bill…

GLENDALE, AZ – 01 FÉVRIER: Tom Brady # 12, le propriétaire de l’équipe Robert Kraft et l’entraîneur-chef Bill Belichick des New England Patriots célèbrent avec le trophée Vince Lombardi après avoir battu les Seattle Seahawks 28-24 pour remporter le Super Bowl XLIX à l’Université de Phoenix Stade le 1 février 2015 à Glendale, Arizona. (Photo de Tom Pennington / .)

