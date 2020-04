Meilleures sitcoms de Hulu maintenant: 17 choix pour avril

Les Américains diffusent des vidéos en streaming plus que jamais pendant la crise des coronavirus, et avec les directives de distanciation sociale étendues dans un avenir prévisible, c’est le moment idéal pour essayer une nouvelle série télévisée.

Nous avons compilé des listes de nos films et séries préférés actuellement disponibles sur divers services de streaming, et si vous êtes un abonné Hulu qui recherche une excellente sitcom, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Hulu a sans doute la meilleure gamme de sitcoms télévisées classiques par rapport à Amazon Prime ou Netflix, et nous avons sélectionné les 17 meilleures émissions que vous pouvez regarder en avril. Voici quelques-unes de nos autres listes si vous recherchez différentes options:

Sur les spectacles, qui n’ont pas été classés dans un ordre particulier:

1. SEINFELD – L’étalon-or des sitcoms.

2. DÉVELOPPEMENT ARRÊTÉ – Les saisons polarisantes de Netflix (4-5) ne sont pas là, mais vous n’avez vraiment besoin que des trois premières saisons magistrales de toute façon.

© Mike Yarish, Netflix

3. FRAISER – J’ai récemment revu tous Fraiser en 2019, et c’est toujours hilarant.

© Justin Lubin NBC

4. SCRUBS – Scrubs est souvent négligé sur les meilleures listes de sitcom, peut-être parce que les rediffusions ne sont pas omniprésentes sur la télévision par câble.

© Scott Garfield ABC

5. RICK AND MORTY – C’est le moment idéal pour rattraper son retard sur des émissions plus récentes et très appréciées comme Rick et Morty si vous êtes comme moi, une personne âgée qui voit constamment Ricky et Morty faire des références mais n’a jamais regardé l’émission.

6. FAMILY GUY – Family Guy n’est peut-être pas un spectacle excentrique, mais vous pouvez choisir n’importe quel épisode si vous avez 25 minutes de rechange et passez un bon moment.

© FOX

7. SOUTH PARK – Hulu a tous les épisodes qui remontent aux débuts de South Park en * 1997. *

8. IL EST TOUJOURS ENSOLEILLÉ À PHILADELPHIE – Chaotique, dépravé et hilarant par sa conception. La série bat vraiment son plein lorsque Danny DeVito arrive, mais les 14 saisons ont toutes leur part d’épisodes légendaires.

© Craig Blankenhorn FX

9. COMMENT J’AI RENCONTRÉ VOTRE MÈRE – Une série extrêmement excitante et enrichissante pleine de rebondissements.

© Randy Tepper CBS

10. BOB’S BURGERS – Nourriture réconfortante animée.

© FOX

11. FAMILLE MODERNE – L’une des meilleures sitcoms des années 10, c’est une excellente option “regarder avec la famille”.

© ABC / BOB D’AMICO

12. 30 ROCK – Tina Fey à son meilleur.

© Ali Goldstein / NBC

13. BLACK-ISH – Anthony Anderson joue dans l’émission à succès qui a lancé tout un univers “ish”.

14. L’ORVILLE – Un spin vraiment drôle sur Star Trek classique. Norm Macdonald joue un blob, c’est vraiment tout ce que vous devez savoir.

15. FUTURAMA – Pour les fans de Big Bang qui veulent un spectacle vraiment drôle.

© FOX / Comedy Central

16. ARCHER – Un dessin animé très adulte qui suit les exploits d’un groupe d’agents secrets.

17. PARCS ET LOISIRS – Si vous avez aimé The Office, vous allez probablement adorer Parks and Rec.

© Colleen Hayes / NBC

