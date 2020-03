Meilleurs agents libres restants de la NFL à chaque poste en 2020

Le début officiel de la nouvelle année de la ligue NFL est ici, avec une nouvelle convention collective et tout. Il survient également à un moment où le monde est bouleversé par la pandémie de coronavirus, mais à part les changements dans les déplacements et le verrouillage des installations de l’équipe, l’agence libre de la NFL continue sans relâche.

La période d’altération légale commençant le 16 mars, de nombreux accords ont déjà été conclus avant le début de la libre agence. Certains sont devenus officiels à 16 heures. ET lorsque la nouvelle année de ligue a débuté, tandis que d’autres n’ont pas encore été finalisés jusqu’à ce que les équipes puissent effectuer des examens physiques. Nous avons également vu un grand nombre de tags de franchise cet intersaison, avec des joueurs comme Dak Prescott et Chris Jones qui restent avec leurs équipes.

Même après tout cela, il y a une multitude d’agents libres à la recherche d’un point d’atterrissage en 2020. Ci-dessous, nous vous indiquerons les meilleurs joueurs disponibles à chaque position, avec des mises à jour tout au long de l’agence libre. Notez que toutes les signatures ne sont pas incluses, notamment pour les joueurs en bas de la liste.

Stratège

Signé: Kyle Allen, Tom Brady, Drew Brees, Teddy Bridgewater, Chase Daniel, Chad Henne, Taysom Hill, Case Keenum, Marcus Mariota, AJ McCarron, Nick Mullens, Nathan Peterman, Dak Prescott, Philip Rivers, Nate Sudfeld, Ryan Tannehill

Meilleur disponible: Jameis Winston, Josh McCown, Blaine Gabbert, Blake Bortles

Un solide groupe de quarts d’agent libre a été rapidement épuisé, Dak Prescott obtenant l’étiquette de franchise et Tom Brady, Teddy Bridgewater et Marcus Mariota débarquant avec de nouvelles équipes.

Revenir

Signé: Matt Breida, Kenyan Drake, Austin Ekeler, Derrick Henry, Jordan Howard, Kareem Hunt, Jeff Wilson

Meilleur disponible: Ameer Abdullah, Peyton Barber, Devonta Freeman, Melvin Gordon, Frank Gore, Carlos Hyde, Dion Lewis, LeSean McCoy, Lamar Miller, Ty Montgomery, C.J. Prosise, Wendell Smallwood, Chris Thompson, DeAndre Washington, Jonathan Williams

La valeur de la position de porteur de ballon continue de battre énormément, mais cela n’a pas empêché les Titans de mettre l’étiquette de franchise sur Derrick Henry. D’autres noms comme Austin Ekeler et Jordan Howard ont également été rapidement verrouillés.

Récepteur large

Signé: Danny Amendola, Kendrick Bourne, DeAndre Carter, Randall Cobb, Keelan Cole, Amari Cooper, Keelan Doss, Larry Fitzgerald, A.J. Vert, David Moore, Zach Pascal

Meilleur disponible: Nelson Agholor, Geronimo Allison, Robby Anderson, Travis Benjamin, Phillip Dorsett, Devin Funchess, Taylor Gabriel, Rashard Higgins, Johnny Holton, Breshad Perriman, Demarcus Robinson, Emmanuel Sanders

Nous avons déjà vu deux transactions de récepteurs à large spectre impliquant DeAndre Hopkins et Stefon Diggs. Les Cowboys n’ont pas laissé Amari Cooper entrer sur le marché libre, car ils l’ont signé pour un accord lucratif à long terme. Les Bengals ont marqué A.J. Vert, mais cela a quand même laissé des noms convaincants sur le marché.

Fin serrée

Signé: Ross Dwelley, Darren Fells, Jimmy Graham, Demetrius Harris, Hunter Henry, Jacob Hollister, Austin Hooper, Blake Jarwin, Greg Olsen, Quinton Spain, Levine Toilolo, Jason Witten

Meilleur disponible: Eric Ebron, Luke Stocker, Geoff Swaim

Une classe de draft faible au bout du fil a mis une prime sur les agents libres qui sont devenus disponibles. Hunter Henry a obtenu l’étiquette de franchise, tandis qu’Austin Hooper a été rapidement arraché. Les vétérans Greg Olsen, Jimmy Graham et Jason Witten n’ont eu aucun problème à atterrir avec les équipes non plus.

Ligne offensive

Signé: Daniel Brunskill, Bryan Bulaga, Anthony Castonzo, Jack Conklin, Rashaad Coward, George Fant, Ereck Flowers, Graham Glasgow, D.J. Humphries, Joey Hunt, Ted Karras, Alex Lewis, Connor McGovern, Justin Murray, Brandon Scherff, Matt Skura, Xavier Su’a-Filo, Joe Thuney, Ricky Wagner, Andrew Whitworth, Elijah Wilkinson, Andrew Wylie

Meilleur disponible: Demar Dotson, Cordy Glenn, James Hurst, Ronald Leary, Jason Peters, Ty Sambrailo, Daryl Williams

Les Colts se sont maintenus pour attaquer à gauche Anthony Castonzo avec une prolongation. Les gardes Joe Thuney et Brandon Scherff auraient été à côté de nouvelles offres, mais les deux ont reçu l’étiquette de franchise assez rapidement. Pourtant, il y a beaucoup de boeuf là-bas!

Bord

Signé: Mario Addison, Arik Armstead, Shaquil Barrett, Vic Beasley, Ronald Blair, Bud Dupree, Dante Fowler Jr., Bruce Irvin, Quinton Jefferson, Matt Judon, Roy Robertson-Harris, Branden Jackson, Carl Nassib, Yannick Ngakoue, Robert Quinn, Stephen Weatherly, Leonard Williams

Meilleur disponible: Jadeveon Clowney, Markus Golden, Everson Griffen, Cameron Wake

Se rendre au quart-arrière devient de plus en plus important à mesure que les passants fous-sportifs continuent d’entrer dans la ligue. Les 49ers ont donné à Arik Armstead une énorme extension, tandis que les Jaguars ont rapidement marqué Yannick Ngakoue.

Tacle défensif

Signé: Beau Allen, Michael Brockers, Adam Butler, Maliek Collins, Tyeler Davison, Brandon Dunn, Javon Hargrave, Chris Jones, Linval Joseph, Star Lotulelei, Gerald McCoy, Mike Purcell, D.J. Lecteur, Jarran Reed, Danny Shelton, Josh Tupou, Antwaun Woods

Meilleur disponible: Damon Harrison, Margus Hunt, Brandon Mebane

Chris Jones a obtenu l’étiquette de franchise, ce qui n’est pas surprenant en raison de son importance pour la victoire des Chiefs au Super Bowl. Après lui, D.J. Reader a obtenu un énorme contrat avec les Bengals, et le marché commence à être assez épuisé.

Secondeur

Signé: Vince Biegel, Jon Bostic, Jamie Collins, Thomas Davis, Kyler Fackrell, Leonard Floyd, Devon Kennard, Christian Kirksey, Nick Kwiatkoski, Sean Lee, Cory Littleton, Blake Martinez, David Mayo, Nicholas Morrow, Denzel Perryman, Kevin Pierre-Louis , Elandon Roberts, Joe Schobert, Danny Trevathan, Kyle Van Noy, Eric Wilson

Meilleur disponible: Mark Barron, Anthony Chickillo, De’Vondre Campbell, Kareem Martin, Alec Ogletree, Nick Vigil, Tahir Whitehead

Il y a beaucoup de machines de plaquage disponibles cette année, même après que des gars comme Jamie Collins, Cory Littleton, Thomas Davis et Joe Schobert aient obtenu de grosses affaires ailleurs.

Cornerback

Signé: Eli Apple, James Bradberry, Anthony Brown, Michael Davis, Darqueze Dennard, Grant Haley, Vernon Hargreaves, Chris Harris Jr., Byron Jones, Nevin Lawson, Jalen Mills, Emmanuel Moseley, Brian Poole, Bradley Roby, Levi Wallace, Trae Waynes

Meilleur disponible: Prince Amukamara, Bashaud Breeland, Ronald Darby, Johnathan Joseph, Jalen Mills, Xavier Rhodes, Nickell Robey-Coleman, Logan Ryan, Jimmy Smith, Desmond Trufant

C’est incroyable que quelqu’un d’aussi bon que Byron Jones ait frappé le marché libre, et il n’était pas là depuis longtemps, signant un mégadéal avec les Dolphins. Cependant, il reste encore quelques virages qui valent le coup de pied.

sécurité

Signé: Tre Boston, Chuck Clark, Anthony Harris, Jeff Heath, Eddie Jackson, Malcolm Jenkins, Devin McCourty, Jordan Poyer, Justin Simmons, Jimmie Ward

Meilleur disponible: Vonn Bell, Morgan Burnett, Ha Ha Clinton-Dix, Blake Countess, A.J. Howard, Colin Jones, Reshad Jones, Karl Joseph, Damarious Randall, Eric Reid

Plusieurs grands noms de la sécurité, comme Devin McCourty, Anthony Harris et Jimmie Ward, devaient être des agents libres. Malheureusement pour les équipes qui ont besoin d’aide en matière de sécurité, les trois restent sur place, laissant le niveau de sécurité suivant pour le reste de la ligue.