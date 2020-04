Meilleurs jeunes joueurs de rugby: l’Angleterre possède une récolte de talents excitants dans Tom Curry et Sam Underhill

Dans le sport, tout le monde veut découvrir qui est le prochain grand talent.

Avec la pandémie COVID-19 qui fait des ravages sur la saison de rugby, nous avons mis au point un guide pratique pour vous assurer que vos yeux sont fixés sur les meilleures jeunes étoiles du jeu.

Dans cette série, découvrez les joueurs de rugby les plus passionnants du monde âgés de 23 ans ou moins. Certains sont déjà plafonnés, tandis que d’autres doivent encore l’être pour leurs nations.

Aujourd’hui, nous nous concentrons sur l’Angleterre, les finalistes de la Coupe du monde en 2019 et une nation regorgeant de jeunes joueurs talentueux.

TOM CURRY (VENTE)

ÂGE: 21

CAPS: 23

POSITION: Backrow

Un joueur fascinant.

Il est difficile de croire que Curry n’a encore que 21 ans, mais a commencé chacune de ses 23 sélections à ce jour pour l’Angleterre.

Depuis ses débuts contre l’Argentine en 2017, l’homme du Cheshire s’est imposé comme l’un des joueurs les plus importants de l’équipe d’Eddie Jones.

Bien qu’il joue principalement au numéro six, sa polyvalence est un énorme plus pour Jones, surtout lorsque les personnages clés sont blessés. Dans les Six Nations de cette année, par exemple, il était au huitième rang en l’absence de Billy Vunipola.

Pour un si jeune joueur, Curry se heurte toujours à une opposition d’élite, notamment lors de la demi-finale de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande en octobre dernier, alors qu’il portait fort et était une menace de chiffre d’affaires à la rupture.

Sa capacité à maîtriser le ballon et son style tout-action sont des attributs incroyables – il est effrayant de penser qu’il continue de s’améliorer.

Forces: polyvalence, tacle, transport, vitesse de travail, panne

SAM UNDERHILL (BAIN)

ÂGE: 23

CAPS: 19

POSITION: RETOUR

Figure totémique au-dessus du ballon, Underhill fait partie des joueurs clés de l’Angleterre.

Sa combinaison avec Curry a été l’une des principales raisons de l’impressionnante course de la Red Rose à la finale de la Coupe du monde l’an dernier – la mobilité et la physionomie du couple en défense sont une menace constante.

Sans égal avec le ballon en main, le joueur de 23 ans peut bien lier le jeu et fait un changement stellaire pour chasser les revirements. En demi-finale contre les All Blacks, ses plaqués dominants ont changé la donne.

Même s’il ne gagne pas de revirements, Underhill ralentit et perturbe le ballon adverse avec abandon comme affiché contre l’Ecosse et l’Irlande aux Six Nations.

Points forts: Tackling, transport, workrate, panne

JOE COKANASIGA (BAIN)

ÂGE: 22

CAPS: 9

POSITION: AILE

Avec sept essais en neuf apparitions, le flyer d’origine fidjienne est une jeune star pleine de talent et de potentiel.

Le joueur de 22 ans est en train de retrouver sa forme physique après s’être blessé au genou pendant la Coupe du monde. Il n’a pas pu s’entraîner pleinement au Japon et n’a joué qu’un seul match contre les États-Unis dans les phases de poule.

Déclaré disponible pour la sélection dans tous les autres matches, Cokanasiga franchissait simplement la barrière de la douleur dans le but de gagner du temps de jeu.

Pourtant, l’ailier de 6 pieds 4 pouces et 118 kg est un individu effrayant et son rythme, sa puissance et son jeu de jambes sont également de sérieux atouts. Si la balle peut être expédiée rapidement, Cokanasiga est imparable.

Lors de la Coupe du monde en 2023, l’homme de Bath pourrait bien être une force dominante, mais quelques améliorations mineures sont nécessaires pour qu’il s’épanouisse pleinement, en particulier son jeu aérien et son positionnement par rapport aux coups de pied adverses.

Forces: vitesse, jeu de jambes, portage, déchargement, athlétisme

En savoir plus sur l’application Sport360