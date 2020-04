Meilleurs jeunes joueurs de rugby: le Pays de Galles possède une récolte de talents excitants chez Aaron Wainwright et Sam Costelow

Dans le sport, tout le monde veut découvrir qui est le prochain grand talent.

Avec la pandémie COVID-19 qui fait des ravages sur la saison de rugby, nous avons mis au point un guide pratique pour vous assurer que vos yeux sont fixés sur les meilleures jeunes étoiles du jeu.

Dans cette série, découvrez les joueurs de rugby les plus passionnants du monde âgés de 23 ans ou moins. Certains sont déjà plafonnés, tandis que d’autres doivent encore l’être pour leurs nations.

Aujourd’hui, nous nous concentrons sur le Pays de Galles, les demi-finalistes de la Coupe Wold 2019 et une équipe visant à construire sous le nouvel entraîneur Wayne Pivac.

AARON WAINWRIGHT (DRAGONS)

ÂGE: 22

CAPS: 21

POSITION: Backrow

C’est fou de penser que le joueur de 22 ans ne joue au rugby que depuis moins de cinq ans, mais peut déjà être considéré comme un élément crucial de l’organisation internationale.

L’homme de Newport était dans les livres de l’équipe de football de championnat de Cardiff City avant de se consacrer au rugby à 17 ans.

Lors de la course des Dragons aux demi-finales de la Coupe du monde l’année dernière, Wainwright était l’un des artistes les plus remarquables du maillot rouge.

Également capable à l’aveugle et à l’extérieur, Wainwright est un joueur puissant qui porte dur et est une force en défense. Fort du ballon, il est le dernier grand nom à entrer dans la scène galloise du backrow.

Vous pouvez le jouer n’importe où à travers le backrow et vous allez obtenir une performance gigantesque de lui.

Forces: Transport, tacle, polyvalence, physicalité, menace de panne

LOUIS REES-ZAMMIT (GLOUCESTER)

ÂGE: 19

CAPS: non plafonné

POSITION: Aile

Éclairage Rees.

L’ailier de 18 ans est meilleur buteur de la Premiership avec sept essais, dont cinq seuls en décembre, ce qui lui a valu le titre de joueur du mois de Premiership.

Ses prouesses avec le ballon à la main ont attiré l’attention de Pivac, et le jeune né à Penarth a obtenu une place dans l’équipe d’entraînement des Six Nations.

Avec un rythme rugissant, l’homme de Gloucester a faim du ballon, créant des lignes de course intelligentes et une prise de décision intelligente.

À 6 pieds 3 pouces, Rees-Zammit est fort dans les airs, montre de bonnes lectures en défense et ne craint pas non plus le travail des ânes.

Un pour l’avenir.

Forces: allure, jeu de jambes, défense, vitesse de travail

SAM COSTELOW (SCARLETS)

ÂGE: 19

CAPS: non plafonné

POSITION: Demi

Joueur hors pair des Six Nations U20, Costelow est une étoile montante débordante de talent.

Récemment, l’homme des Scarlets a produit un remarquable affichage de l’homme du match contre l’Angleterre, marquant un superbe essai, en aidant un autre, en accumulant 18 points et en terminant avec un but de chute tardive qui a permis au Pays de Galles de l’emporter d’un seul point.

À peine âgé de 19 ans, le produit Pencoed est une menace d’attaque mortelle et un botteur régulier, et peut également jouer la moitié de mêlée ou le centre.

Forces: passes, coups de pied, oeil pour l’espace, calme, polyvalence

