Meilleurs moments sportifs du basket-ball aux Jeux olympiques et plus

«Parfois, je commence une phrase et je ne sais même pas où ça va. J’espère juste que je le trouverai en cours de route. »

Bien dit, Michael Scott. C’est le moyen idéal pour présenter l’hommage de For The Win à The Office, la comédie NBC qui célèbre le 15e anniversaire de sa première cette semaine (24 mars 2005). Pour le spectacle qui est toujours si intégré à la culture américaine et Internet, nous décomposerons tout, des meilleurs moments sportifs aux meilleurs couples. Parce que, comme le dit Wayne Gretzky Michael Scott, “vous manquez 100% des photos que vous ne prenez pas.”

Commençons par les plus grands moments sportifs des neuf saisons de l’émission. Il y en a 24 en tout, qui incluent une grande variété de sports différents et une intrigue qui entoure le fait d’être un agent de marketing sportif (cela compte définitivement). Décomptons-les tous:

24. Jim et Darryl rejoignent une agence sportive (toute la saison 9)

C’est le scénario qui met à rude épreuve le mariage de Jim et Pam – d’où la raison pour laquelle nous l’avons classé en dernier! – mais cela les conduit finalement à quitter Scranton et à Austin, Texas. – Charles Curtis

23. Ryan Howard apparaît dans une émission dont le personnage s’appelait Ryan Howard («Promos» – Saison 9, épisode 18)

Lorsque The Office a été créé en 2005, Howard était au milieu d’une saison au cours de laquelle il passerait de Triple-A Scranton / Wilkes-Barre et finirait avec les Phillies de Philadelphie, remportant la NL recrue de l’année. L’autre Ryan Howard – joué par B.J. Novak – commençait tout à fait un arc de personnage en tant que temp à la branche Scranton de Dunder Mifflin. Près de huit ans plus tard, le Phillie a rencontré Jim et Darryl dans leur agence de sport pour leur présenter un scénario de science-fiction décalé. – CC

22. Darryl, Kevin et Jim sont les Big 3 («Spooked» – Saison 8, épisode 5)

Darryl est LeBron James, Kevin est Dwyane Wade et Jim – à contrecœur, car il déteste s’habiller pour Halloween – est Chris Bosh. C’est un effort assez minime ici parce qu’ils ne portent que des maillots, mais bon, ils ont obligé Jim à porter un costume. – Michelle Martinelli

21. Hé, c’est Julius Erving! (“Poux” – Saison 9, épisode 10)

Jim rencontre le Dr J et tourne avec la légende qui serait un investisseur potentiel dans son agence de Philadelphie. C’est amusant de voir Jim geek sortir à la rencontre de son idole de basket-ball. – CC

20. Rollerskating («Ultimatum» – Saison 7, épisode 13)

Dwight, Darryl et Andy partent à l’aventure dans le but de rencontrer des femmes, et ils se retrouvent dans une patinoire couverte en milieu d’après-midi. Naturellement, ils ont pratiquement la place pour eux-mêmes, alors Andy demande au Dave Matthews Band, mais «pas de hits, des pistes profondes seulement», ce qui s’est traduit par Ants Marching. – MM

19. Impression désastreuse de Darryl sur KD («Suit Warehouse» – Saison 9, épisode 11)

C’est trop bon. L’interview de Darryl avec la nouvelle société de marketing sportif de Jim se passe si bien, et il se sent clairement bien à ce sujet. Mais sa confiance l’a emporté car il fait semblant d’être Kevin Durant et prend et rate un tir. La balle frappe le bord, puis une lumière, et la lumière et la balle tombent dans l’aquarium en dessous, tuant le poisson à l’intérieur. – MM

18. Jim’s lacrosse snowball FAIL («Classy Christmas» – Saison 7, épisodes 11/12)

Il est en quelque sorte satisfaisant de voir Dwight gagner une guerre de farce avec Jim pour une fois, et cela inclut Jim prenant un bâton de crosse – se révèle-t-il qu’il a joué? – le charger avec une balle glacée et manquer Dwight avec un tir, brisant une fenêtre à la place. Il s’avère qu’il a joué… mal. – CC

17. Dwight gagne enfin sa ceinture noire («Livin’ The Dream »- Saison 9, épisode 21)

Si vous savez quelque chose sur Dwight, vous savez qu’il a finalement obtenu sa ceinture noire – après 20 ans et 150 000 $ dépensés pour la formation – est une affaire énorme. Et il l’obtient de son nouvel instructeur, Sensei Billy (Michael Imperioli). – MM

16. Creed gagne Casino Night… et Kevin perd («Casino Night» – Saison 2, épisode 22)

Nous allons faire dos à dos avec deux moments distincts d’un ep classique (oui, les jeux de poker et de casino sont des sports!). Creed vole un tas de jetons et se retrouve avec le prix pour le plus de gains de la nuit: un réfrigérateur de Vance Refrigeration, son tout premier réfrigérateur (!). Pendant ce temps, Kevin – vainqueur d’un bracelet des World Series of Poker – perd en quelque sorte la main de Phyllis. – CC

15. Dwight pense que Jim a un «tell» («Casino Night» – Saison 2, épisode 22)

C’est une mini-farce – Jim tousse délibérément pour faire croire à Dwight qu’il a une grosse main au poker et Dwight continue de se coucher quand il le fait. Ha! – CC

14. L’échec du dunking de Deangelo (“The Inner Circle” – Saison 7, épisode 23)

L’apparition de Will Ferrell en quatre épisodes était bonne, mais cela doit être la meilleure façon pour tout personnage de la série de sortir. – MM

13. Joe Montana («Dinner Party» – Saison 4, épisode 9)

Ce n’est même pas proche de l’un des moments les plus étranges et les plus maladroits de cet épisode, mais Andy trouve le moyen le plus obscur de décrire Joe Montana tout en jouant à un jeu de type Charades. Joe Camel et l’État où Helena est la capitale? Allez, Andy. – MM

12. Pam volleyball («Company Picnic» – Saison 5, épisode 28)

«J’ai peut-être joué un peu au collège. Et au lycée. Peut-être un peu à l’université. Et je suis allé au camp de volley-ball la plupart des étés!

Pam étant nettement meilleure que tout le monde au volleyball, elle mène à l’autre équipe, le siège social, la forçant à se rendre à l’hôpital alors qu’elle roule à peine la cheville pour la faire sortir du terrain. Et cela mène au moment réconfortant où elle et Jim découvrent qu’ils s’attendent.

11. Le football de Jim échoue («Dream Team» – Saison 5, épisode 22)

De combien de manières différentes Jim peut-il ne pas impressionner son nouveau patron? Après avoir menti à aimer et jouer au football à Charles Miner, il en trouve un autre. Excellente star invitée Idris Elba donne un coup de pied à Jim, qui se penche, et Phyllis se fait percer le visage à la place. – MM

10. Michael tente de quitter Dunder Mifflin avec un tir sans cerceau (“Au revoir, Michael” – Saison 7, épisode 22)

“Attrapez-vous sur le flipity flip!” (manque) “Flippity flip!” – CC

9. Michael enregistre Toby dans les tableaux (“Michael’s Birthday” – Saison 2, épisode 19)

Un bon rappel que Steve Carrell a joué au hockey en grandissant et que Toby est le pire. De plus, c’est un contrôle légal, Scott ne laisse pas ses pieds. – CC

8. Michael et Dwight au dojo («The Fight» – Saison 2, épisode 6)

Tout ce que j’entends chaque fois que je pense à ça, c’est «Balayez la jambe!» De Kevin – CC

7. Jim et Darryl jouent au ping-pong («The Deposition» – Saison 4, épisode 8)

Jim est bon, Darryl est meilleur, mais le discours de Kelly gagne tout. – MM

6. La médaille d’or des Jeux Olympiques pour Jim («The Job» – Saison 3, épisode 23)

Nous séparons celui-ci séparément de l’épisode des Jeux Olympiques d’Office parce que Jim découvrant la médaille de couvercle de yogourt que Pam a mise dans son dossier alors qu’il interviewait pour un ancien travail de Jan Levinson à Dunder Mifflin à New York conduit au début de leur rencontre. “D’accord, alors … c’est un rendez-vous.” – CC

5. L’agent Michael Scarn sauve le match des étoiles de la LNH («Niveau de menace à minuit» – Saison 7, épisode 17)

J’adore cet épisode parce que Michael Scott est la seule personne qui passerait des années à tourner et à reprendre un film sur la sauvegarde du match des étoiles de la LNH avec un méchant de James Bond et une intrigue secondaire presque entièrement retirée de The Karate Kid. Aussi, Dwigt. – MM

4. Tout l’épisode 5K (“Fun Run” – Saison 4, épisode 1)

Il y a tellement de grands moments dans cet épisode centré autour du Michael Scott Dunder Mifflin Scranton Meredith Palmer Memorial Celebrity Rabies Awareness Pro-Am Fun Run Race: Andy’s Band-Aids sur ses mamelons, Michael carbo-chargement avec une quantité obscène de fettuccini alfredo et Andy tentant de repousser Kevin. Cependant, la meilleure chose à propos de cette course est que Kelly a placé la ligne d’arrivée à trois milles du bureau au lieu de tracer un cercle. – MM

3. La citation de Wayne Gretzky, euh, Michael Scott («Michael Scott Paper Company» – Saison 5, épisode 23)

Peut-être l’une des images les plus parfaites du spectacle qui puisse être utilisée de tant de façons. – CC

2. Les Jeux Olympiques d’Office («Jeux Olympiques d’Office» – Saison 2, Épisode 3)

C’est l’un des meilleurs épisodes en général parce que nous voyons tant de personnalités de personnages prendre vie. Il y a le match de football sur papier d’Oscar et Kevin (alias «Hateball»), la créativité de Pam avec les décorations et les médailles de couvercle de yaourt, Phyllis remportant le sport national des papeteries islandaises et la course autour du bureau avec des tasses à café remplies. Et, bien sûr, l’enthousiasme de Jim pour tout cela, un trait que Pam aime si clairement:

«Le truc avec Jim, c’est quand il est excité par quelque chose, comme les Jeux olympiques de bureau, il s’y met vraiment et il fait un très bon travail. Mais le problème avec Jim, c’est qu’il travaille ici, ce qui n’arrive presque jamais. »

Et l’hymne national à la fin avec les colombes est vraiment un moment incroyable. – MM

1. L’ensemble du match de basket de Dunder Mifflin («Basketball» – Saison 1, épisode 5)

Tout est parfait – Michael appelle des fautes, sa longue routine de lancers francs, Jim rivalise avec son rival, Roy, pour l’affection de Pam, Dwight obtient des seaux et Michael pas, et bien plus encore – CC

.