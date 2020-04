Meilleurs spectacles alimentaires Netflix: 17 choix pour avril

Même si vous n’êtes pas un cuisinier amateur enthousiaste, les spectacles culinaires peuvent être le moyen idéal de se détendre après une autre journée mouvementée d’isolement. Netflix propose une grande variété d’émissions allant de la série docu aux compétitions. Il existe également de nombreuses offres internationales (d’Angleterre, d’Australie, du Japon et de France) pour vraiment élargir vos options de visualisation. Si vous en avez assez des trucs habituels sur Food Network, ou si vous avez déjà coupé le fil et que vous êtes en streaming uniquement, Netflix a une grande sélection de spectacles alimentaires pour n’importe quelle humeur dans laquelle vous vous trouvez.

Il n’y a pas d’ordre spécifique pour les spectacles, choisissez-en un en fonction de vos préférences pour des hôtes célèbres et / ou des spectacles de chefs dramatiques.

1. CHEF’s TABLE – Premier salon gastronomique original de Netflix, Chef’s Table vous emmène dans l’esprit des plus grands chefs du monde et comment ils pensent de la nourriture.

© Avec l’aimable autorisation de Netflix

2. SALT FAT ACID HEAT – Basé sur le livre de Samin Nosrat, le spectacle jette un regard déconstruit sur la nourriture (d’où le titre) et comment le goût se produit réellement. Amusant, vivant et avec seulement quatre épisodes, il peut être rafraîchi en une seule séance.

© Avec l’aimable autorisation de Netflix

3. UGLY DELICIOUS – Le chef préféré du culte, David Chang, emmène ses amis du monde entier pour trouver la meilleure nourriture. Chaque épisode se concentre sur un aliment spécifique, comme la pizza ou le barbecue ou le curry.

© Avec la permission de Netflix

4. THE CHEF SHOW – Le réalisateur d’Iron Man Jon Favreau et le chef Roy Choi explorent la nourriture dans un cadre conversationnel avec de jolis amis comme Gwyneth Paltrow, Robert Downey Jr. et Sam Rami.

© Avec la permission de Netflix

5. CHEF’S TABLE FRANCE – Avez-vous regardé la table du chef et avez-vous pensé que vous ne saviez pas à quoi cela ressemblait? Chef’s Table France se concentre sur la cuisine française et le bonus! il est sous-titré.

© Avec la permission de Netflix

6. STREET FOOD ASIA – Spectacle de bien-être qui vous emmène dans les coulisses de certains des meilleurs plats de rue à travers l’Asie. Pas seulement de la bonne nourriture, mais des histoires émouvantes derrière les gens qui créent ces plats.

© Avec la permission de Netflix

7. CUIT – Nourriture, mais faites-en de l’anthropologie. Michael Pollan regarde notre histoire avec la nourriture et examine les processus qui influencent la façon dont nous mangeons. Avec quatre épisodes, assez facile à regarder en un week-end.

© Avec la permission de Netflix

8. MILLION POUND MENU – Shark Tank rencontre Great British Bake Off! Les concurrents rivalisent en ouvrant leurs propres restaurants éphémères et en voyant s’ils peuvent impressionner les investisseurs. Stress élevé mais amusant! Aussi, très britannique.

© Avec la permission de Netflix

9. PETIT DÉJEUNER, DÉJEUNER ET DÎNER – Si vous aimez que David Chang et Seth Rogen fassent des trucs et mangent de la nourriture, c’est votre spectacle. C’est comme tous les autres salons de l’alimentation, juste un peu plus drôle et avec des visages plus célèbres.

© Avec la permission de Netflix

10. RAPPORT GOURMET HYPER HARDBOILED – Aucun éclat sur cette émission japonaise qui examine ce que les gens à travers le monde dans leur vie quotidienne. Super bizarre!

© Avec la permission de Netflix

11. TACO CHRONICLES – Un regard en profondeur sur l’histoire et la culture entourant la nourriture préférée de tous: les tacos.

© Avec la permission de Netflix

12. ZUMBO’S JUST DESSERTS – De l’Australie, c’est un spectacle de compétition de desserts amusant qui est parfait pour regarder avec les enfants. Un must si vous avez aimé Sugar Rush ou Nailed It.

© Avec la permission de Netflix

13. SUGAR RUSH – Lol comme si vous n’aviez pas déjà vu ça un million de fois avec vos enfants.

© Avec la permission de Netflix

14. NAILED IT – Les desserts ont mal tourné! La cuisson hilarante échoue avec un message surprenant: embrasser vos erreurs, ne pas craindre l’échec et apprendre à aimer le processus.

© Avec la permission de Netflix

15. LA LIGNE DU CHEF – Les cuisiniers à domicile rivalisent avec les professionnels, tout comme sur le Food Network, mais ici tout le monde est australien et les valeurs de production sont bien meilleures.

© Avec la permission de Netflix

16. LE GRAND SALON DE CUISSON BRITANNIQUE – LE OG. Regardez-le si vous ne l’avez pas déjà fait.

© Avec la permission de Netflix

17. CUISSON À HAUT – Nourriture, mais avec de l’herbe. Vraiment, un spectacle pour nos périodes de quarantaine.

© Avec la permission de Netflix

18. QUELQU’UN FEED PHIL – Le créateur de Everybody Loves Raymond n’est étonnamment pas aussi ennuyeux que Raymond le personnage. Bon petit show qui pèche du côté de la réconfortante.

© Avec la permission de Netflix

.