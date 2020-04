Mel Kiper, «dégoûté», défend les Bengals dans une diatribe passionnée

L’ancienne star du LSU, Joe Burrow, sera le choix numéro 1 au repêchage de la NFL en 2020 la semaine prochaine, mais compte tenu du résumé à la fois remarquable et court de Burrow et du record des Bengals au cours des quatre dernières saisons (21-42-1) et de leurs 29 années de séries éliminatoires gagner la sécheresse, tous les analystes ne sont pas convaincus que Burrow aura les meilleures chances de réussir dans la classe des recrues QB.

Burrow a personnellement écrasé l’idée qu’il ne voulait pas se retrouver à Cincinnati, en disant aux journalistes lors de la moissonneuse-batteuse qu’il allait se présenter, et selon l’expert de ESPN Draft Mel Kiper Jr., Burrow aura toutes les chances de réussir avec les Bengals . Dans un segment enflammé sur Get Up !, Kiper a dit qu’il en avait marre des “ordures” affirmant que Cincinnati est une destination terrible.

“Je suis dégoûté par ça, Greeny. Cela me rend malade. Et je crie à ce sujet depuis des mois. J’entends ces ordures que tout le monde veut cracher sur les Bengals, c’est «l’horrible endroit où aller, c’est affreux. Vous n’avez aucune chance qu’un quart-arrière réussisse. »

De quoi rêvez-vous? Vous voulez simplement jeter des informations inexactes? Bien! Mais ça me rend malade! 81 et 88 sont peut-être trop anciens, mais ils ont gagné en 81 avec Ken Anderson et en 88 avec Boomer Esiason. Si c’est trop loin, supprimé, très bien. Avançons rapidement de 2011 à 2015. Ce n’est pas il y a 100 ans, les gars. Ils ont connu cinq saisons consécutives de victoires, cinq matchs de suite en séries éliminatoires. Aurait dû battre Pittsburgh, c’était une pénalité en retard qui leur a coûté cette opportunité. Ils ont connu une saison de 11 et 12 victoires au cours de ces cinq années consécutives de participation aux séries éliminatoires. Avec Carson Palmer, il s’est blessé lors d’un match éliminatoire, ou ils ont peut-être gagné ce match. Andy Dalton a réussi.

Donc, cette idée que Joe Burrow va dans un endroit qui n’a jamais gagné, n’a jamais eu de succès, n’a jamais fait quoi que ce soit par un quart-arrière est tout à fait ridicule. “

