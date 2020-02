Mel Kiper et Todd McShay s’appellent délirants à propos de Daniel Jones

Les experts de ESP NFL Draft Mel Kiper Jr.et Todd McShay ont souvent des opinions divergentes sur les perspectives de la NFL, mais ils ne pourraient pas être plus divisés sur l’avenir du quart-arrière des Giants de New York Daniel Jones, qui a été classé n ° 6 au classement général en 2019.

Jones a supplanté la légende des Giants Eli Manning dans sa saison recrue, et en 13 matchs en tant que recrue, Jones a terminé l’année avec 3027 verges par la passe, un pourcentage d’achèvement de 62,1, 24 touchés, 12 interceptions et un record de 3-9 en tant que starter. Jones a livré quelques performances monstres – notamment pour 352 verges et cinq touchés contre les Redskins lors de la semaine 16 – mais a retourné le ballon d’une tonne, avec 11 échappés perdus pour accompagner ses 12 INT.

McShay n’a jamais été un fan de Jones, qu’il a classé au mieux comme un talent de fin de deuxième ronde. McShay a déclaré que les Giants avaient fait une “grosse erreur” juste après le repêchage, et il semble que les performances de Jones en tant que recrue n’aient pas du tout influencé McShay. Kiper, quant à lui, pensait que Jones jouait brillamment compte tenu des circonstances.

Au cours de leur podcast, ESPN First Draft, Kiper et McShay se sont penchés sur l’avenir de Jones – et les choses sont devenues un peu controversées.

Kiper: “avoir un quart-arrière de franchise, alors maintenant, il leur suffit de construire la file d’attente …”

McShay: “Selon Mel Kiper.”

Kiper: «… eh bien, selon quiconque regarde les Giants à l’exception de Todd. Et vous… avouons-le, vous n’aimiez pas qu’il vienne, alors vous allez parcourir ce faux récit tout au long de sa carrière. Ne donnez jamais de crédit à l’enfant… »

McShay: “C’est honnêtement l’une des choses les plus surprenantes, et ce ne devrait pas être parce que je travaille avec vous depuis si longtemps maintenant, depuis 15 ans. C’est encore tellement choquant pour moi, parce que je pensais que ça allait être facile. Comme “ouais, c’est son année recrue, mais il n’a clairement pas joué aussi bien que je pensais ..” “

Kiper: «Il a joué incroyable! Todd! Todd! “

McShay: “Je pensais juste que ça allait être le récit et tu allais revenir me ramener en disant” J’espère que la deuxième année sera meilleure. “”

Kiper: «Êtes-vous délirant? Vous devez rêver, délirer ou boire autre chose que votre bouteille d’eau. “

McShay: “Je pense honnêtement que vous êtes délirant si nous regardions les mêmes matchs.”

Kiper: “Si nous revenons en arrière et regardons tous les matchs de Giant et voyons les lancers qu’il fait, je dirais ‘que regardez-vous?’ Vous pouvez me dire la même chose, dites-moi que je ne sais pas ce que je Parce que si je regarde semaine après semaine les Giants avec ce à quoi il a dû faire face, avec les récepteurs entrants et sortants… »

McShay: «Nous passons beaucoup de temps seuls dans cette salle verte. Je serais ravi de regarder chaque lancer… laissez quelqu’un le couper. »

McShay et Kiper enfermés dans une pièce se chamaillant sur la viabilité de Daniel Jones en tant que franchise QB pendant six heures est un tarif ESPN2 de fin de soirée parfait. Faites en sorte que cela se produise, ESPN.

.