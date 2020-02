Mel Tucker sur Michigan vs rivalité de l’État du Michigan

Mel Tucker s’est récemment exprimé sur la rivalité entre l’État du Michigan et l’État du Michigan.

Quelques jours seulement après avoir quitté le Colorado pour succéder à Mark Dantonio en tant qu’entraîneur des Spartans, Tucker a été interrogé sur les Wolverines.

En tant que personne qui a eu beaucoup d’expérience avec l’État du Michigan au cours des dernières décennies, Tucker était bien équipé pour donner à la question la réponse réfléchie qu’elle méritait.

“C’est différent”, a-t-il dit.

«Le match du Michigan n’est pas seulement un autre match. C’est quelque chose que nous embrassons. Je ne crois pas aux attentes à la baisse. C’est inutile. Michigan State-Michigan est différent. “

L’État du Michigan a engagé Tucker mercredi dernier après que Dantonio a brusquement quitté la semaine dernière.

Le moment de la décision de Dantonio était très suspect.

En janvier, il a reçu un paiement massif de l’école simplement parce qu’il était toujours employé ce mois-ci. Peu de temps après avoir reçu ce paiement, il a quitté la ville.

Pour ce que cela vaut, Dantonio estime que Tucker est une excellente location pour les Spartiates.

“Je suis entré en contact pour la première fois avec Mel alors qu’il était assistant diplômé ici à Michigan State pour l’entraîneur Saban”, a-t-il déclaré.

«Il a fait un travail remarquable avec les arrières défensifs. Quand je suis allé dans l’État de l’Ohio pour travailler pour l’entraîneur Tressel, il m’a demandé qui devait entraîner le secondaire et j’ai immédiatement pensé à Mel.

“Il faisait partie de l’équipe du championnat national et a continué à entraîner au plus haut niveau du football”, a-t-il poursuivi.

Alors que Tucker était sans aucun doute ravi d’avoir le sceau d’approbation de Dantonio, cela ne l’a pas convaincu de conserver l’un des anciens employés de l’entraîneur-chef.

Selon plusieurs rapports, Tucker n’a pas l’intention de conserver les membres de l’ancien personnel d’entraîneurs de Dantonio.

Parmi les entraîneurs qui obtiennent le démarrage, on trouve: le coordinateur défensif Mike Tressel, l’entraîneur des défensifs Paul Haynes, l’entraîneur des extrémités défensives Chuck Bullough, le coordinateur offensif Brad Salem, l’entraîneur des Quarterbacks Dave Warner, l’entraîneur de la ligne offensive Jim Bollman, l’entraîneur des receveurs larges Don Treadwell et les extrémités serrées l’entraîneur Mark Staten.

Dantonio est officiellement devenu l’entraîneur le plus victorieux du Michigan State en septembre de l’année dernière. Au cours de son temps avec le programme, il a amassé un record de 114-57 et trois totaux de conférence.

Tucker vient de terminer un passage d’un an avec le Colorado qui l’a vu aller 5-7, le même record que son prédécesseur a établi lors de sa dernière année.

Il reste à voir quel impact aura Tucker sur l’État du Michigan, mais il est clairement ravi de façonner le programme dans sa vision.

“C’est une bénédiction et un honneur de retourner à la Michigan State University où j’ai commencé ma carrière d’entraîneur avec Nick Saban”, a déclaré Tucker dans le communiqué après son embauche.

«Rentrer chez moi dans l’État du Michigan est une opportunité unique pour ma famille et moi, mais cela a créé la décision la plus difficile de ma vie, quitter le Colorado.»

Le Colorado n’a pas encore annoncé qui ils embaucheront finalement pour combler le poste laissé par Tucker.

L’ancien entraîneur-chef de l’USC, Steve Sarkisian, a été proposé comme candidat potentiel, mais il reste à voir dans quelle mesure il est vraiment viable.

Une décision finale sur qui sera le prochain entraîneur du Colorado est attendue dans les prochaines semaines.

