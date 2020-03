Melvin Gordon révèle la vérité sur la résistance des chargeurs

Melvin Gordon a récemment révélé la vérité sur sa résistance aux Los Angeles Chargers.

Cette vérité? Ce fut une énorme, énorme erreur.

«Je veux dire que c’était difficile, mais je me sentais vraiment comme si j’avais ruiné certaines relations», a déclaré Gordon.

«Tout cela en fait partie. De toute évidence, vous faites de votre mieux pour mettre cela de côté et aller là-bas et tout donner. C’est ce que j’ai essayé de faire. Parfois, c’était définitivement difficile. Vous avez en quelque sorte ressenti une certaine tension.

«Eh bien, j’ai ressenti une sorte de tension en me promenant, mais j’ai fait de mon mieux pour garder un sourire sur mon visage et me présenter au travail tous les jours. Comme je l’ai dit, c’était difficile et difficile, mais j’ai réussi.

“Évidemment, je ne peux pas reprendre ce que j’ai fait. Ce que j’ai fait a été fait. Et maintenant je suis là. “

Gordon jouera pour les Broncos de Denver la saison prochaine tout en gagnant moins d’argent que ce qu’il a refusé aux Chargers l’an dernier.

