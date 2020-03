Même si les équipes n’annulent pas les matchs, vous devez rester à la maison

Le monde se démène pour contrôler la propagation du coronavirus, ou COVID-19.

Jusqu’à présent, il a lamentablement échoué.

Mercredi matin, l’Organisation mondiale de la santé l’a officiellement déclarée pandémie. Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesu, a déclaré: “Nous sommes profondément préoccupés, à la fois par les niveaux alarmants de propagation et de gravité, et par les niveaux alarmants d’inaction.”

Ce que beaucoup de gens voulaient faire passer pour un simple rhume ou quelque chose comme la grippe s’est révélé beaucoup plus mortel, en particulier pour les populations plus âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé chroniques. Selon l’OMS, environ 3,4% des cas de COVID-19 dans le monde se sont révélés mortels. Le virus se propage également facilement par le toucher et la proximité. Ceux qui sont porteurs du virus peuvent ne présenter aucun symptôme.

Les preuves s’accumulent, et cela depuis un certain temps déjà, que la meilleure façon de se protéger contre le COVID-19 est la distanciation sociale. Cela signifie ne pas entrer en contact avec une personne dont vous n’avez absolument pas besoin. Pourtant, même avec le nombre de cas de COVID-19 qui montent en flèche en Amérique, les agences étatiques, locales et fédérales ont été réticentes à mettre en place des mesures plus sévères pour empêcher de grandes foules de se rassembler, y compris lors d’événements sportifs.

Alors que les endroits qui ont connu les pires épidémies, y compris l’État de Washington et le comté de Santa Clara en Californie, ont légalement interdit tous les grands rassemblements, d’autres villes et comtés continuent à émettre des recommandations souples qui déconseillent les grands rassemblements, mais ne les interdisez pas catégoriquement. À Washington, les responsables de DC ont publié des directives de santé publique qui ne représentent rien de plus que de faibles demandes.

Cela laisse la décision de la santé et de la sécurité du public entre les mains du secteur privé – et cette approche attentiste pourrait s’avérer mortelle. À moins que cela ne soit forcé, il est peu probable que les équipes clôturent les matchs aux fans et risquent de perdre des millions de revenus.

Les Capitals de Washington, par exemple, ont déclaré qu’ils garderaient les matchs ouverts aux fans.

“Sous la direction actuelle de la NBA et de la LNH, nos matchs se dérouleront comme prévu et seront ouverts aux spectateurs”, ont déclaré les Capitals dans un communiqué. “Nous sommes en contact constant avec les deux ligues et si elles mettent à jour leurs directives, nous informerons le public en conséquence.”

Jusqu’à ce que le gouverneur de l’Ohio, le gouverneur Mike DeWine ait annoncé son interdiction de spectateurs lors d’événements sportifs, la NCAA a traîné les pieds pour prendre une décision sur la foule lors des matchs. Après l’ordre de DeWine, tous les championnats de la NCAA, y compris March Madness, seront disputés devant une foule restreinte.

Le Big 12 permet également aux fans de jouer.

L’impact économique de l’annulation des matchs affectera également les travailleurs des stades et des arénas, qui sont beaucoup moins bien rémunérés pour leur travail. Mais la santé financière globale des travailleurs horaires n’est pas ce qui empêche les équipes de faire un appel difficile à fermer les matchs aux fans.

Même s’ils sont protégés par des clauses de force majeure, le montant d’argent et l’exposition aux événements marquants, d’autant plus que la LNH et la NBA se dirigent vers les éliminatoires, sont incalculables. Aucune grande entreprise ne consentira ce genre de gains en capital et il est clair que les gouvernements ne sont pas encore intéressés à les forcer à agir en faveur de la santé publique.

Ce que tout cela révèle, c’est quelque chose qui pourrait être visible depuis un certain temps maintenant. Sans restrictions et politiques fermes en place pour l’amélioration de la santé publique, il incombe à chaque individu de faire ce qui est non seulement dans son meilleur intérêt, mais pour celui du plus grand bien. Cela signifie simplement rester à la maison, même si vous avez des billets pour un match que vous comptiez voir.

Expert après expert, la distance sociale est recommandée comme le moyen le plus efficace non seulement de se protéger, mais aussi de ceux qui sont plus vulnérables. Si vous êtes une personne jeune, en bonne santé et en bonne santé, le risque de virus corona personnellement peut être minime, mais l’éloignement social est toujours une étape proactive qui pourrait potentiellement aider beaucoup d’autres.

«Nous devons nous préparer, non pas parce que nous pouvons nous sentir personnellement à risque, mais pour que nous puissions aider à réduire le risque pour tout le monde», a écrit le professeur Zeynep Tufekci dans un article pour Scientific American. “Nous devons nous préparer non pas parce que nous sommes confrontés à un scénario apocalyptique hors de notre contrôle, mais parce que nous pouvons modifier tous les aspects de ce risque auquel nous sommes confrontés en tant que société.”

Une partie de cette préparation comprend la diminution de votre propre exposition au virus, de sorte que vous laissez des ressources médicales aux personnes qui en ont plus besoin que vous. Le terme «aplanir la courbe» a été beaucoup utilisé au cours des derniers jours, et il résume exactement pourquoi les responsables de la santé exhortent les gens à rester chez eux et loin des foules.

La pandémie peut éventuellement se propager à tout le monde, mais davantage de personnes ont de meilleures chances de survivre si la maladie se propage au fil du temps, plutôt que si elle frappe tout d’un coup.

Chaque réunion publique devient désormais une question de calcul des risques. Il suffit de regarder ce qui s’est passé lors de la conférence Biogen à Boston pour voir pourquoi. Selon le Boston Globe, 70 des 92 nouveaux cas de COVID-19 récemment découverts ont été transmis lors d’une conférence de deux jours fin février. Comme le rapporte également le Globe, de nombreuses personnes qui ont demandé à être testées ont été refusées en raison des lignes directrices du CDC sur les tests, malheureusement inadéquates.

C’est un gâchis aux proportions énormes qui met en évidence non seulement la rapidité de propagation du virus, mais aussi l’incapacité des agences fédérales à réellement aider à endiguer le problème. La dernière chose qui devrait se produire est que de plus grands groupes de personnes se rassemblent et interagissent de manière à aider à propager la maladie.

À l’heure actuelle, il semble que les équipes, les gouvernements et d’autres agences ne soient pas prêts à appliquer des interdictions à grande échelle des rassemblements publics. Cela signifie que c’est à chaque personne de faire un choix très difficile mais altruiste. Je ne reprocherais à personne d’être venu à un match pour lequel il a probablement payé un prix élevé, mais avaler le coût du billet n’aide pas seulement vous, mais toute votre communauté. À l’heure actuelle, applaudir à la maison est la chose la plus importante que vous puissiez faire.

Ce message a été modifié pour refléter l’interdiction de rassemblement public annoncée par l’Ohio et la mise à jour de la NCAA sur March Madness.

