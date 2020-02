MEMES | La débâcle de León, l’envie de Chivas et toutes les blagues laissées par les Concachampions

Ce jeudi, les quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF avec le pass Los Angeles FC, qui a tracé un marqueur mondial défavorable pour gagner Leon, le seul club mexicain qui n’a pas réussi à vaincre le huitième, tandis que Seattle Sounders, monarque de la MLS, est resté sur la route pour tomber aux tirs au but 4-2 avant le Olympia.

Mardi, Cruz Azul a rempli les attentes en imposant 4-0, 6-1 au niveau mondial, Portmore Unitedà part Atlanta United battu 4-1 mondial à Motagua.

Pour mercredi, le New York City battu 6-3 mondial à San Carlos, Impac de Montréalt correspond à la Saprissa, mais l’équipe américaine est passée par les objectifs des visiteurs; Les tigres ont évité l’élimination contre FC Alliance à la dernière minute grâce à un but inattendu du gardien argentin Nahuel Guzman, et dans le cas de l’Amérique, il a accédé aux quarts après avoir remporté les pénalités 5-3 à Les communications.

Voyons maintenant les ‘memes’ que les Concachampions ont laissés cette semaine:

Maintenant dans les salles, The Machine cherchera à venger La Fiera en se mesurant au Bomber …

Chivas il ne tolérait pas que son rival maximum puisse accéder aux chambres …

Les Green Panzas sont arrivés avec un avantage confortable aux États-Unis et cela ne servait à rien …

Les fans d’aigle heureux de continuer à gagner …

Les Jamaïcains ont essayé et applaudi …

Équatorien Angel Mena Il n’est pas allé à Los Angeles et son équipe lui en voulait …

Eh bien, Hyena a fait son truc …

Les Guatémaltèques se sont retrouvés sans rien pour éliminer les plumes …

Bien qu’ils aient annulé un but, le netbreaker est réapparu …

Ils sont restés près de célébrer la défaite du Très Détesté …

Le Mexicain Agustin Herrera Il a échoué de onze étapes et les crèmes ont perdu …

Tous les antis attendaient de voir Coapa tomber dans leur propre maison …

Le Portmore ne pouvait plus chatouiller les cimentiers du Stade aztèque…

L’UANL n’était rien pour faire un autre ridicule à l’international …

Bien qu’El Patón les ait sauvés miraculeusement …

Faire quelque chose de bien au lieu de mal, aussi incroyable que cela puisse paraître …

Quand ils gagnent enfin en onze étapes … mais qui?

Cota a apprécié les buts de Vela ce jeudi …

Les Salvadoriens n’ont rien fait pour entrer dans l’histoire …

Et pourtant Miguel Herrera dit que le championnat est inutile …

Orbelín Pineda Il portait ses ciseaux demi-but …

La Fiera était affligée de son passe-temps …

Des félins baignés de sueur …

Les émeraudes sans continuer à savoir ce qu’est un Coupe du monde des clubs…

Il semble que les choses ne soient plus faciles pour Ligue MX…

La machine prête à affronter d’autres grands …

Après avoir massacré un puissant adversaire …

Et les habitants de León ont souffert …

L’illusion des célestes grandit à nouveau …

Alliance a gagné le respect de tous …

Ce que les émeraudes ne font pas, car elles ont laissé le nom du Mexique mal …

Les cimentiers avaient jusqu’à présent la clé la plus simple …

Et ils ne savent toujours pas ce que c’est que de trébucher …

Tu sais ce qui cause ça?

À la prochaine!