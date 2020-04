Memphis Depay souhaitant que la star de Liverpool, Virgil van Dijk, rejoigne Manchester United dans la chanson de rap, les plaisanteries de Wayne Rooney, la gentillesse d’Aymeric Laporte

Alors que nous continuons tous à rêver du retour du sport, il y a encore eu des moments mémorables pour nous aider à continuer.

Des clichés sans regard de Roberto Firmino dans son jardin à Stiliyan Petrov aidant son ancien coéquipier d’Aston Villa Gabriel Agbonlahor, talkSPORT.com a répertorié certains de nos morceaux préférés ci-dessous…

La gentillesse d’Aymeric Laporte

Aymeric Laporte fait sa part pour aider les gens pendant la pandémie de coronavirus

Laporte a payé 5 000 € (4 350 £) pour une tenue olympique 2012 portée par le boxeur défunt Alexis Vastine dans une vente aux enchères pour aider à collecter des fonds pour les agents de santé français, avant de retourner l’article à sa famille.

Vastine est décédé à l’âge de 28 ans lorsque deux hélicoptères se sont écrasés lors du tournage d’une émission de télé-réalité française en Argentine en mars 2015.

Cyril Dumoulin, qui a organisé sa vente aux enchères, a déclaré: «Quand les faits parlent plus que les mots! Merci @Laporte qui a remporté cette enchère avec le souhait de laisser cette tenue à son père! Votre talent est grand, votre cœur aussi !!! ”

Laporte a répondu: «C’est très agréable, surtout merci à vous pour votre action contre le virus et ces enchères qui aident ceux qui en ont le plus besoin. À bientôt.”

C’est gentil merci surtout à toi pour ton action face au virus et ces enchères qui demandent ceux ceux qui ont le plus besoin 👍🏻 à bientôt https://t.co/9s1DUak55z – Aymeric Laporte (@Laporte) 19 avril 2020

Stiliyan Petrov aide son ancien coéquipier d’Aston Villa Gabriel Agbonlahor

Le mois dernier, Agbonlahor a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il s’auto-isolait après avoir présenté des symptômes de coronavirus.

Il s’est complètement remis… avec l’aide de Petrov.

Agbonlahor, qui a joué avec Petrov à Aston Villa, a déclaré à talkSPORT: «Mon bon ami Stiliyan Petrov et sa femme vivent à environ cinq minutes et ont continué à laisser des trucs à ma porte, des vitamines et d’autres choses.

«J’adore Stiliyan, c’est un bon gars et je lui dois beaucoup, ainsi qu’à mon voisin qui m’aidait beaucoup aussi.

“C’était bon de m’en remettre et je ne le souhaiterais à personne!”

“J’ai commencé à avoir ces grosses migraines dures.” “Les deux jours suivants, j’ai eu des sueurs chaudes dans la nuit, de la fatigue et ensuite de la toux.” “@ StanPetrov19 et sa femme ont continué à laisser des trucs sur le pas de ma porte.” Gabby Agbonlahor dit que Stiliyan Petrov l’a aidé à surmonter le coronavirus. pic.twitter.com/ocVXwcpDDq – talkSPORT (@talkSPORT) 21 avril 2020

Wayne Rooney se souvient de son tweet emblématique

Il a semblé qu’il fallait un peu de temps à Rooney pour s’habituer à Twitter.

En avril 2011, il a envoyé un tweet public disant: «Salut rio, tu veux venir te chercher le matin».

Nous ne pouvons que supposer que le tweet devait être envoyé en tant que message privé à son coéquipier de Manchester United, Rio Ferdinand.

Il a toujours été évoqué à maintes reprises par les fans de football sur l’application de médias sociaux – et Rooney a rejoint le plaisir.

Jeudi, citant son tweet emblématique, il a déclaré: «Il y a 9 ans aujourd’hui. Le temps passe…..”

Les buts sans regard de Roberto Firmino dans son jardin

Les objectifs sans regard de Firmino sont devenus sa marque de fabrique au fil des ans.

Et il met en pratique pendant le verrouillage.

L’attaquant de Liverpool a glissé quatre tirs sans regard devant sa femme dans son jardin dans une vidéo téléchargée sur son histoire Instagram.

Les fans de Liverpool auront envie de voir plus de magie Firmino lorsque le football reviendra.

Un boxeur britannique livre des repas aux travailleurs du NHS

Le boxeur britannique invaincu Sam Cox travaille pour Powerday, une société de gestion des déchets, qui s’est associée au club irlandais de rugby de Londres pour aider les travailleurs des hôpitaux et des installations médicales de Londres à recevoir de la nourriture alors qu’ils continuent de lutter contre COVID-19.

Le poids coq, qui a été invaincu lors de ses cinq premiers combats, a déclaré à talkSPORT: «Nous avons un EPI complet fourni par Powerday; gants, masques, etc.

Sam Cox est un poids coq 5-0 aidant à livrer des repas au personnel du NHS

«Fondamentalement, nous avons un contrat avec chaque hôpital, nous nous présentons à l’extérieur et dans certains hôpitaux, l’infirmière vient nous chercher.

«Et il y a entre 50 et 100 repas par hôpital selon ce dont ils ont besoin, puis d’autres nous le livrons à la réception ou le donnons à quelqu’un qui descend. Mais nous sommes à peu près dans le vif du sujet. »

Reste en sécurité, Sam!

Sheffield United remerciant le NHS

Suite à la manifestation hebdomadaire de soutien au NHS jeudi à 20h, Sheffield United a exprimé sa gratitude de manière unique.

Le club de Premier League avait un message projeté sur le terrain de Bramall Lane disant “NHS MERCI”.

C’était un autre rappel de la façon dont tout le monde apprécie les efforts du NHS pendant ces périodes de test.

Message de Raheem Sterling à Trent Alexander-Arnold après avoir perdu sur FIFA 20

Sterling et Alexander-Arnold se sont rencontrés en demi-finale sur invitation de la Ligue ePremier sur FIFA 20.

Bien qu’il ait perdu 2-0 avec 15 minutes à jouer, Alexander-Arnold a remporté une victoire 3-2 sur son coéquipier anglais.

Le défenseur de Liverpool doit être habitué aux retours héroïques après la victoire 4-0 de l’année dernière contre Barcelone, après avoir été 3-0 contre le match aller, pour atteindre la finale de la Ligue des champions.

Et Sterling le sait aussi.

Il a tweeté: “Je jure que ce gars sait vraiment comment faire des retours … bonne chance dans le dernier frère.”

Jure que ce mec sait vraiment comment faire des comebacks… 🤦🏾‍♂️😂 bonne chance dans le bro final 🤟🏾 https://t.co/fcCFNum0Bb – Raheem Sterling (@ sterling7) 25 avril 2020

L’hommage rap de Memphis Depay à Virgil van Dijk

Depay a rendu hommage à Van Dijk sous la forme d’une chanson de rap.

La paire est deux des meilleurs joueurs des Pays-Bas, mais a eu des expériences contrastées en Premier League.

Depay n’a pas réussi à avoir un impact à Manchester United en deux ans, tandis que Van Dijk a joué pour Southampton avant d’aider Liverpool à remporter un sixième trophée de la Ligue des champions.

Et Depay a effrontément terminé sa chanson en souhaitant que Van Dijk ait rejoint United au lieu de Liverpool!

Virgil van Dijk est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du monde

Il a rappé: «C’est en marche. Capitaine de la nation, quel geste fera-t-il? Et je n’ai pas oublié, Les jours sous la pluie. C’est un leader, woah. Il est le patron sur le terrain,

«Il arrive avec des coins. En-tête, avec une grande force, woah. Il ne prend rien à personne, juste de l’argent. Van Dijk, il est le héros néerlandais de tout le monde. Van Dijk, attention, il frappe.

“Vous savez, nous ne mentons pas, Dutchman, il est mouche. Van Dijk, l’homme. Je vous souhaite signé homme, pas pour Liverpool, mais pour Man United. “

.