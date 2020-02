Mendes pourrait prendre jusqu’à 7 millions de commission pour la signature de Trincao par Barcelone

Jorge Mendes pourrait charger 7 millions d’euros d’intermédiation dans la signature de Trincao pour Barcelone. Le Sporting de Braga facturera 30,9 millions du club Blaugrana mais doit s’occuper d’un taux fixe d’un million et demi d’euros pour l’agent portugais. L’accord auquel ils sont parvenus Barça et Mendes pourrait augmenter la commission à 5 millions et demi de plus, en fonction d’une série d’objectifs.

Il Braga Sporting, en tant qu’entité portugaise coté en bourse, vous devez rendre publics les chiffres de ces opérations pour une information correcte actionnaires et investisseurs. L’influence de Mendes et les piqûres dans les transferts qu’il met en vedette sont plus que connues, mais dans ce cas, elles ont été rendues publiques les chiffres exacts en détail Dans la même déclaration, le club portugais précise que mécanismes de solidarité doit être payé par Barcelone sans déduire le prix du transfert.

Francisco Trincao Il a signé vendredi dernier pour Barcelone, dernier jour du marché d’hiver. Va continuer cédé à Braga jusqu’en juin et là ça coïncidera avec Abel Ruiz, transféré par le club lui-même culé pour 8 millions d’euros avec option de rachat. L’extrême a décidé la réunion dimanche dernier contre le Sporting de Portugal marquant à la 76e minute le seul but du match.