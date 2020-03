Mendes Vs Raiola, le grand jeu des super agents

Dans le monde du football moderne, nous trouvons un personnage aussi important pour les footballeurs que controversé pour les plus puristes et les plus traditionnels: les agents. Parmi eux se démarquent Jorge Mendes et Mino Raiola, des pionniers qui ont rempli leurs poches grâce à leurs hauts commissariats dans la gestion des transferts de footballeurs professionnels.

Les deux ont leur histoire et leur renommée particulières lorsqu’il s’agit de négocier pour leurs joueurs. Avec d’autres comme Jonathan Barnett, les deux protagonistes font partie des 5 meilleurs représentants des athlètes les plus puissants du monde selon Forbes.

Eleven de Jorge Mendes

Le portugais est probablement le représentant le plus célèbre au monde, en partie grâce à Cristiano Ronaldo. Selon Forbes, L’entreprise de Mendes atteint 1 076 millions d’euros de contrats, prenant environ 105 millions de commissions.

Les onze de départ de ses meilleurs joueurs ont une valeur de marché de 590 millions selon Transfermarkt, un véritable scandale. Parmi eux, il se démarque Fabinho, James Rodriguez, Bernardo Silva ou Cristiano Ronaldo, avec lequel il a fait l’opération qui a changé le monde du football pour toujours: la vente de portugais de United au Real Madrid pour un total de 96 millions, quelque chose d’impensable jusqu’à ce moment-là.

Les onze de Mino Raiola

Le représentant italien controversé, connu pour sa ténacité lors des négociations pour ses footballeurs, a grandi au fil des ans et a élargi son héritage. Selon Forbes, Mino Raiola a pu gagner environ 63 millions d’euros de commissions Et son entreprise a géré des contrats d’une valeur allant jusqu’à 630 millions d’euros.

Parmi ses représentants, des acteurs tels que Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovich ou Verrati. Il a toujours été très controversé: «Pep Guardiola en tant qu’entraîneur est fantastique. En tant que personne, il est un zéro absolu. C’est un lâche, un chien “, a déclaré Raiola de l’entraîneur de la ville. Au total, le onze de départ avec ses meilleurs footballeurs pour un total de 523 millions selon Transfermarkt.

Maintenant, les deux représentants ils se préparent à la menace de Gianni Infantino de réformer l’activité de ces professionnels appliquer des règles plus strictes sur les transferts de joueurs, et ainsi atteindre une plus grande transparence dans le monde du football.