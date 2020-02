Mendilibar: “Le salaud de Messi repose dans le jeu”

Ce mardi, Barcelone retournera en Ligue des champions, où elle se rendra avec Barcelone San Paolo. Malgré l’importance de ce match, l’équipe du Barça jouera contre Eibar au Camp Nou en tant que leader provisoire de LaLiga Santander en attendant ce que le Real Madrid fait contre Levante. Pour cette raison, et parce qu’il sait se doser parfaitement, José Luis Mendilibar ne croit pas que Messi va se reposer.

Mendilibar: “Je ne compte pas sur Messi pour se reposer”

«Je ne pense pas qu’il se repose. Son salaud repose dans la fête. Il sait quand il doit participer, quand se reposer … S’il a droit à un jour de congé, il aurait bien plus de mal à le voir depuis les tribunes et à se fatiguer davantage. Je ne compte pas sur Messi au repos. Une fois avec Osasuna, nous y sommes allés jouer la Coupe, le matin du match a été rappelé car il avait de mauvais tripes et était fiévreux, après avoir mangé il a été convoqué, il était sur le banc, nous perdions 2-0 et soudain je le vois se réchauffer. Il est entré, a marqué deux buts et nous avons perdu 4-0 », a déclaré l’entraîneur d’Eibar lors d’une conférence de presse interrogé par le crack argentin.

Concernant le match contre Barcelone, José Luis Mendilibar a déclaré: «Nous avons regardé ce qu’ils font. Vous voyez tout ce qu’ils font et cela ressemble à un film effrayant. Nous devons être convaincus que nous avons aussi quelque chose à dire, je ne sais pas si beaucoup ou peu, mais si nous faisons bien quelque chose et que nous mettons tous les obstacles du monde au rival et que nous pouvons arriver à créer un danger, ce sera bien. Nous n’avons pas à avoir peur ni à douter. S’il y en a un qui se réfugie, vous perdez déjà beaucoup. »