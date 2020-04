Mendizorroza pourrait accueillir la finale

Le Stade Mendizorroza pourrait être le siège de la finale de la Copa del Rey entre lui Athletic Club de Bilbao et la Société réelle, selon les informations du journal basque. La finale aurait dû être disputée le 18 avril à La Cartuja (Séville), mais elle a dû être reportée en raison du coronavirus. Maintenant, le stade sévillan perd des bulletins de vote pour accueillir la finale du tournoi KO car l’impossibilité de déplacer les hobbies se traduit par un manque de revenus pour les hôtels de la ville de Séville.

L’intention des deux Athletic Club de Bilbao comme du Société réelle il s’agit de jouer avec le public dans une finale historique et, si nécessaire, d’attendre jusqu’en 2021. Cependant, l’UEFA a exhorté toutes les institutions nationales à terminer les saisons dans les plus brefs délais. Le stade Cartuja avait été initialement désigné pour accueillir la finale de la Coupe, mais la situation actuelle et l’incapacité de jouer devant les fans le rend moins significatif cela est contesté dans le stade de Séville, où en plus les températures élevées de la période estivale pourraient également signifier un handicap.

Pour tout cela, selon les informations d’El Diario Vasco, l’Athletic Club et la Real Sociedad accueilleraient jouer la finale au stade Mendizorroza. Une possibilité qui est également bien accueillie à la fois par la mairie de Vitoria, propriétaire des installations, et Alavés, une équipe qui joue en tant que local dans ledit stade et qui n’a aucune objection à y renoncer à cette fin. La ville est située à environ 70 kilomètres de Bilbao et 130 de Saint-Sébastien, de sorte que le trajet pour les deux équipes serait considérablement réduit.